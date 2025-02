Das Liverpooler "Spiel in der Hand" ist endlich gespielt und endet mit einer riesigen Schlägerei und einem überraschenden Ergebnis

HQ

Wir haben sehr lange über Liverpool in der Premier Leagie mit dem Motto "x Punkte Vorsprung mit einem Spiel in der Hand" gesprochen. Jetzt, endlich, ist dieses Spiel gespielt... Und was für ein Spiel es war. Während der Premier-League-Pause und ohne die Notwendigkeit, die Champions-League-Playoffs zu spielen, spielten Everton und Liverpool endlich das Spiel, das im vergangenen Dezember aufgrund der Wetterbedingungen verschoben wurde.

Und mit dem Ergebnis 2:2 ist das Rennen um den Titel noch so gut wie offen: Liverpool führt mit 57 Punkten, Arsenal liegt sieben Punkte dahinter. Trotz des dominierenden Ballbesitzes ließ die Abwehr von Everton Liverpool nicht viel Raum. Mac Allister und Mohamed Salah trafen für Liverpool, Beto Betuncal und James Tarkowski trafen für Everton... der in der 98. Minute den Ausgleich erzielte.

Später kam es zu einem Drama, als Liverpools Curtis Jones nach dem Schlusspfiff Abduolaye Doucouré verfolgte und zur Rede stellte, der zum Feiern ging... vor den Liverpool-Fans, die es nicht glauben konnten, dass sie sich den Sieg durch die Finger gleiten ließen. Was dann als Krawall folgte, als beide Spieler die Rote Karte sahen... und sogar Arne Slot, Liverpools Trainer, sah die Rote Karte.