Die Los Angeles Dodgers verlängerten ihre Herrschaft in der MLB, indem sie die 2025 World Series gewannen, das Best-of-Seven-Play-off in Spiel 7 einzogen und die Toronto Blue Jays besiegten, wobei Shohei Ohtani ein Comeback von einem 0:3-Rückstand auf einen 5:4-Sieg hinlegte, wobei einige es bereits als das beste Spiel 7 oder sogar die beste World Series aller Zeiten bezeichneten. mit dem größten gemeinsamen Publikum zwischen den USA, Kanada und Japan (32,6 Millionen) seit 2016.

Schon vor Beginn der World Series wurde sie von einigen als "David gegen Goliath"-Serie für Toronto bezeichnet (letztes Jahr schlug Los Angeles die New York Yankees mit 4:1). Die kanadische Mannschaft war jedoch sehr nah dran, den Meister zu überwältigen und einen Titel zu holen, den sie seit 1993 nicht mehr gewonnen hatte, ein Sieg, der vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen Kanada und Präsident Donald Trump sogar über die Welt des Sports hinaus Resonanz gefunden hätte.

Aber Torontos Trainer John Schneider sagte trotz der Enttäuschung, dass sie "eine neue Erwartung und einen neuen Standard gesetzt haben, und sie haben es mit viel harter Arbeit geschafft (via Reuters). Unterdessen sagte der langjährige Kommentator Mike Lupica, dass "es noch nie ein besseres Spiel 7 gab als in Toronto, und es gab noch nie eine bessere World Series als dieses."