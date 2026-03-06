Das Internationale Paralympische Komitee wird russischen Kriegsveteranen die Teilnahme an zukünftigen Spielen ermöglichen

HQ

Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina beginnen heute, Freitag, den 6. März, bis zum 15. März mit der umstrittenen Teilnahme russischer und belarussischer Athleten, die ihre Nationalflagge vertreten werden, im Gegensatz zu anderen Wettkämpfen (einschließlich der Olympischen Winterspiele im letzten Monat), bei denen sie neutrale Athleten waren. Die Ukraine und weitere Länder werden die Eröffnungszeremonie boykottieren.

Dies werden die ersten Paralympischen Spiele seit 2014 sein, bei denen russische und belarussische Flaggen zu sehen sind. Russland wurde 2022 nach der Invasion in der Ukraine und 2018 wegen eines Dopingskandals gesperrt.

Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, wurde von BBC Sport zu der umstrittenen Entscheidung des IPC befragt, das Verbot für Russland und Belarus aufzuheben, und speziell zu einem sensiblen Thema: die Teilnahme verletzter Kriegsveteranen an zukünftigen Paralympischen Spielen zu erlauben. "Es gibt viele Länder, die Athleten aus den Streitkräften rekrutieren, also wenn Russland das tut, sind sie nicht die Einzigen."

Die Frage wurde durch einen Bericht der Moscow Times motiviert, wonach Russland "verletzte Soldaten schnell in den Para-Sport einleitet". Also nein, der IPC wird russischen Kriegsveteranen nicht die Teilnahme an zukünftigen Olympischen Winterspielen verbieten, was wahrscheinlich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine erhöhen würde, wenn sie wissen, wo sie vor ihrer Tätigkeit zu Para-Athleten waren...

"Wir müssen uns daran erinnern, woher wir kommen. Unsere Bewegung begann nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere mit verletzten Militärangehörigen", sagte Parsons, "Was die Paralympische Bewegung bietet, ist also nach dem Krieg Möglichkeiten."

"Wir sind gegen jeden Krieg, jeden Konflikt, aber was wir bieten, ist die Möglichkeit, dass diejenigen, die im Krieg verletzt werden, durch Sport wieder in die Gesellschaft integriert werden können. Es ist uns egal, was sie in der Vergangenheit auf dem Schlachtfeld getan haben. Natürlich sind Kriegsverbrechen etwas anderes, aber was wir mit der Bewegung bieten, ist eine zweite Chance."