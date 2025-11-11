Carlos Alcaraz ist nur noch 50 Punkte von der Tenniskrone entfernt und könnte sich heute Abend für das Halbfinale qualifizieren

HQ

Carlos Alcaraz setzte sich gegen einen mitreißenden Taylor Fritz durch und kam seinem Ziel, am Ende des Jahres die Nummer 1 der Welt zu verteidigen, einen Schritt näher... und ganz nah dran, sich zum zweiten Mal (nach 2023) für das Halbfinale der ATP Finals zu qualifizieren. Tatsächlich könnte er sich heute Abend mathematisch qualifizieren, wenn Alex de Miñaur Lorenzo Musetti in der Nachtschicht schlägt.

Es war ein sehr enges und intensives Match zwischen Alcaraz und Fritz, das nach 2 Stunden und 48 Minuten mit 6:7(2), 7:5, 6:3 endete. Der 28-jährige US-Amerikaner, die Nummer 6 der Welt, der im vergangenen Jahr die ATP Finals erreichte, aber gegen Sinner verlor, nutzte seinen kraftvollen Aufschlag und holte sich den ersten Satz. Erst ein paar kleinere Fehler im zweiten Satz erlaubten es Alcaraz, einen Breakball zu verwandeln und den zweiten Satz locker für sich zu entscheiden, erst dann fiel Fritz von einer der besten Leistungen seiner Karriere zurück.

Fritz, der am Montag Lorenzo Musetti besiegte, kann sich bei einem Sieg gegen Alex de Miñaur noch für das Halbfinale qualifizieren. Und für Alcaraz, der in diesem Wettbewerb drei Siege brauchte, um seinen Titel als Nummer 1 der Welt zu verteidigen, fehlt jetzt nur noch einer, und zwar am Donnerstag gegen Musetti, den theoretisch schwächsten Rivalen seiner Gruppe (er selbst gab zu, dass er erleichtert war, dass es nicht Djokovic war).

Heute Abend, frühestens um 20:30 Uhr, tritt Alex de Miñaur gegen Lorenzo Musetti an. Gewinnt der Australier den Italiener, wäre Alcaraz automatisch für das Halbfinale qualifiziert.