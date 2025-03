Das Cadillac F1 Team hat mindestens sechs Kandidaten für die Fahrersitze im nächsten Jahr: Das sind die Spitzenreiter

HQ

Die Nachricht, dass Cadillac 2026 als neues Team in die Formel 1 einsteigen wird, begeisterte viele Fans, nicht nur, weil es bedeutet, ein neues Team zu haben, sondern auch, weil es neuen Fahrern die Möglichkeit gibt, ihren Weg im Motorsport zu machen... Und auch die Rückkehr alter Favoriten, nachdem sie in diesem Jahr bei vielen Teams einen klaren Sieg errungen haben. Es wird erwartet, dass General Motors sich für eine Mischung aus einem F1-Rookie und einem Veteranen entscheiden wird, und es gibt "leicht ein halbes Dutzend, wenn nicht sogar mehr, Kandidaten da draußen", sagte Teamchef Graeme Lowdon (via Reuters).

Lowdon bestand darauf, dass der Hauptfaktor bei der Auswahl eines Fahrers die Leistung ist, "und ich persönlich sehe keinen Grund, warum ein amerikanischer Fahrer nicht nach Leistung ausgewählt werden kann", was dem amerikanischen IndyCar-Fahrer Colton Herta Hoffnung gibt, der derjenige mit den besten Chancen zu sein scheint... Abgesehen von der Tatsache, dass er noch nicht die Superlizenz hat, die von der FIA für Fahrer verlangt wird, um sich in der Formel 1 zu qualifizieren.

Um dies zu erreichen, müssen sie bestimmte Anforderungen erfüllen; Im Fall von Herta muss er einige kostenlose Trainingseinheiten absolvieren oder in dieser Saison in der IndyCar zwischen den Top 5 landen, was wahrscheinlich ist, da er letztes Jahr Vizemeister in der Fahrerwertung war... hinter dem Spanier Álex Palou, der ebenfalls ein Anwärter auf den Sitz im Cadillac ist. Zumindest glaubt das der offizielle X-Account der Formel 1 daran.

Das ist für die Rookies, und was ist mit den Veteranen? Die Formel-1-Website grenzt die Liste auf drei Kandidaten ein: Valtteri Bottas, der von Sauber rausgeschmissen wurde und jetzt Ersatzfahrer für Mercedes ist; Zhou Guanyu, der nach der katastrophalen Saison 2024 ebenfalls von Sauber rausgeschmissen wurde und derzeit Ersatzfahrer bei Ferrari ist; und der ehemalige Verstappen-Teamkollege Sergio Pérez, der sich in einem "Sabbatical" befindet, nachdem er scheinbar aus Red Bull geworfen wurde.

Unabhängig davon ist die Entscheidung noch nicht gefallen. "Wir werden ziemlich beschäftigt sein, mit ein paar Leuten zu sprechen. Mein Telefon war auf jeden Fall beschäftigt, das ist sicher", sagte Lowdon.