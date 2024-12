Nach seiner Entlassung bei Sauber kehrt Valtteri Bottas zu Mercedes zurück, aber nur als Ersatzfahrer

HQ

Valtteri Bottas, finnischer Fahrer mit 10 Formel-1-Grand-Prix-Siegen und 67 Podestplätzen, wurde nach einer katastrophalen Saison zusammen mit Zhou Guanyu vom Kick Sauber F1 Team entlassen, ohne einen einzigen Punkt zu holen.

Die Zukunft des 35-jährigen Fahrers war ungewiss, und vor kurzem wurde unter den zahlreichen "Austauschen" von der letzten Saison zur nächsten bestätigt, dass Bottas zu Mercedes zurückkehren wird.

Allerdings in einer anderen Funktion, als der Bottas es gewohnt war: Er wird ein Ersatzfahrer sein, wobei die beiden Hauptfahrer Rückkehrer George Russell und Debütant Andrea Kimi Antonelli sind.

Nach dem Ausscheiden von Lewis Hamilton hat Mercedes einen erst 18-jährigen Rookie vor Bottas priorisiert. "Als dritter Fahrer für 2025 in die Mercedes-Familie zurückzukehren, ist das Nächste, und ich könnte nicht zufriedener sein", sagte er dankbar.

Der Finne verbrachte dort fünf Saisons, von 2017 bis 2021. Als er zu Sauber kam, wurde er von Russell ersetzt.

"Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre weiß ich, dass ich noch so viel mehr in die Formel 1 einbringen kann. Seit ich als fünfjähriges Kind im finnischen Nastola aufgewachsen bin, habe ich mich darauf konzentriert, in der Königsklasse des Motorsports erfolgreich zu sein", fügte er hinzu.