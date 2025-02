Mario Andretti bestätigt den wahrscheinlichsten Fahrer für das Formel-1-Team Cadillac im Jahr 2026

HQ

Cadillac wird im Jahr 2026 das elfte Formel-1-Team sein, ein Projekt, das seit Jahren in Arbeit ist und das irgendwann den Namen Andretti tragen würde, mit Chassis von General-Motors (Eigentümer von Cadillac) und Motor von Ferrari, mit einem mehrjährigen Vertrag. Das nordamerikanische Unternehmen möchte von der zunehmenden Popularität der Formel 1 in den USA profitieren und einen weiteren Beitrag dazu leisten, und sucht daher nach einem amerikanischen Fahrer und einem erfahrenen F1-Veteranen. Und der Auserwählte ist laut Teamberater Mario Andretti, wie Motorsport berichtet, Colton Herta.

Herta, geboren in Santa Clarita, Kalifornien, ist der jüngste Fahrer, der jemals IndyCar gewonnen hat, als er 2019 18 Jahre alt war. IndyCar ist die höchste Klasse des amerikanischen Open-Wheel-Rennsports in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2024 wurde er für Andretti Global Vizemeister in der Fahrerwertung der IndyCar-Serie hinter dem Spanier Álex Palou.

"Letztes Jahr sind einige Fehler passiert, die ihn die Meisterschaft gekostet haben, und das passiert leider", sagte Andretti. "Manchmal setzt man sich selbst zu sehr unter Druck und dann macht man diesen Fehler. Aber wenn man sich die Zutaten ansieht, die da waren, hatte man die Zutaten eines Champions."

Er begann seine Karriere in der Formel 3 mit Leuten wie Lando Norris und wurde kürzlich von verschiedenen Formel-1-Teams ins Auge gefasst, darunter Red Bull für AlphaTauri (derzeit Racing Bulls). Laut Mario Andretti, dem jüngsten US-Amerikaner, der 1978 die Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft gewann, ist Herta "eine gute Wahl" für die Fahrerbesetzung

Abgeschlossen ist der Prozess allerdings noch nicht, wenngleich Andretti Neuigkeiten "voraussichtlich Mitte des Jahres" verspricht. "Es ist klar, dass das Ziel darin besteht, mindestens einen amerikanischen Fahrer und dann einen weiteren erfahrenen Fahrer an seiner Seite zu haben und so zu starten."