Australian Open: Wann findet die Auslosung statt und wann finden die Finals der Herren und Damen statt?

In den ersten Januartagen finden eine Reihe von Tennisturnieren statt, wie das Brisbane International, der United Cup und die Auckland Open, und sogar einige Freundschaftsspiele führen zum ersten Grand Slam der Saison: den Australian Open. Sie beginnt am Sonntag, den 12. Januar, und dauert bis zum 26. Januar in Melbourne, Australien.

Dies wird das erste Mal sein, dass Tennisstars im Jahr 2025 aufeinandertreffen. Zu den bestätigten Spielern gehören Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur, Andrey Rublev und Grigor Dimitrov bei den Herren sowie Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Jelena Ostapenko, Jan Zielinski oder Iga Swiatek bei der WTA.

Die Auslosung der Einzel findet am Donnerstag, den 9. Januar, um 14:30 Uhr Ortszeit in Australien statt, was bedeutet, dass sie heute Abend um 4:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) stattfindet. Wenn wir morgen, Donnerstag, morgens aufstehen, werden wir wissen, wie die Auslosung im Einzel aussehen wird. Für die Auslosung der Doppel müssen wir jedoch bis Samstag, den 11. Januar, um 15:00 Uhr Ortszeit warten.

Nach zwei Wochen Tennis findet am Sonntag, 26. Januar, um 19:30 Uhr das Einzelfinale der Herren statt, also am Sonntag um 9:30 Uhr MEZ. Das Einzelfinale der Damen findet am Samstag, 25. Januar, zur gleichen Zeit statt.

Das Finale des Herrendoppels findet am Samstag, den 25. Januar um 19:30 Uhr Ortszeit (9:30 Uhr MEZ) statt, das Finale des Damendoppels am Sonntag, den 26. Januar um 15:00 Uhr MEZ (5:00 Uhr MEZ) und das Finale des gemischten Doppels am Freitag, den 24. Januar um 12:00 Uhr Ortszeit.