Daniil Medvedev verließ die US Open nach einem Spiel, was sicherlich eines der in Erinnerung gebliebenen Matches in Flushing Meadows in diesem Jahr sein wird. Die 29-jährige russische Spielerin, die 2021 die US Open gewann, hat ein schreckliches Jahr 2025 bei Majors hinter sich und gewann nur einen Matc bei den Australian Open, Roland Garros, Wimbledon und jetzt US Open.

Am Sonntag verlor er mit 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4 gegen die Nummer 51 der Welt, Benjamin Bonzi. Das Spiel war geprägt von einem bizarren Zwischenfall, als ein Fotograf den Platz betrat, wahrscheinlich in der Annahme, das Spiel sei beendet, als Bonzi nach zwei Stunden im dritten Satz zum Matchball aufschlagen wollte. "Runter vom Platz, bitte", befahl der Schiedsrichter, der Bonzi den ersten Aufschlag zusprach, "wegen der Verzögerung, die durch eine Einmischung von außen verursacht wurde". Die Buhrufe begannen sich in der Menge zu erheben und Medwedew, der für seine häufigen Eskapaden bekannt war, ermutigte und forderte weitere Buhrufe, als er den Schiedsrichter zur Rede stellte und schrie: "Er will nach Hause, er wird nach Spiel bezahlt, nicht nach Stunde", und schimpfte ihn sogar mit den Worten: "Bist du ein Mann, warum zitterst du?".

Das Publikum schien sich ausnahmsweise auf die Seite von Medvedev, dem US-Open-Champion von 2021, zu stellen, und einige buhten Bonzi sogar aus, als das Spiel fortgesetzt wurde, und feierten übertrieben Bonzis Fehlwürfe, als das Spiel fortgesetzt wurde. Nach mehr als sechs Minuten Lärm verlor Bonzi den Aufschlag und später den Satz. Dann gewann Medvedev den vierten Satz mit 6:0. Es war eine unglaubliche Wendung der Ereignisse: Bonzi hätte das Match viel früher gewinnen können, aber wegen eines Fotografen, der auf den Platz eindrang, und Medvedevs kindischer Einstellung und der kindischen Einstellung des Publikums, dauerte das Match viel länger, und es schien, als hätte Medvedev es zum Greifen nah.

Dann folgte eine weitere Wendung: Bonzi überlebte fünf Breakbälle und gewann den fünften Satz und das Match. Medwedew zertrümmerte weinend 12 Mal seinen Schläger. Er ruhte sich ein wenig aus und schlug dann noch 11 Mal zu. Der Fotograf wurde später für die US Open abgesagt.