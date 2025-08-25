Daniil Medvedev bei einer obszönen Geste während einer peinlichen Show bei den US Open erwischt

HQ

Daniil Medvedev lieferte in seinem ersten (und letzten) Spiel bei den US Open 2025 eine ziemliche Show ab, als er in fünf Sätzen gegen Benjamin Bonzi verlor. Als eine "Einmischung von außen", ein Fotograf, der das Spielfeld betrat, während das Spiel noch lief, den Schiedsrichter dazu veranlasste, Bonzi eine Wiederholung des ersten Aufschlags anzubieten (den ersten hatte er verfehlt). Medwedew widersprach und forderte die Menge auf, zu buhen, und unterbrach das Spiel für sechs Minuten.

Bonzi gewann das Spiel schließlich, aber zwei Sätze später, und Medvedev hätte fast seinen Willen bekommen. Einen Tag später sind die Medwedew-Fans gespalten, aber der allgemeine Konsens ist, dass Medwedews Handlungen und Einstellungen zumindest unsportlich waren, wobei viele seine Eskapaden als unreif und peinlich bezeichnen.

Als er weinend verlor, zertrümmerte er den Schläger 23 Mal (wir haben es gezählt). Aber nicht nur das: Angespornt vom Publikum, das ausnahmsweise auf seiner Seite stand, machte er eine ziemlich obszöne Geste, die man nur an seinen Rivalen richten konnte, wenn er einen Punkt feierte.

Eine solche Geste würde in allen anderen Sportarten zu einem sofortigen Platzverweis führen und später wahrscheinlich zu einer finanziellen oder sportlichen Sanktion. Anscheinend nicht im Tennis, der auch damit durchkommt, den Schiedsrichter zu beschimpfen (er sagte zu Schiedsrichter Greg Allensworth, wenn "er ein Mann sei, warum zitterte er" und in die Kamera, dass er "nach dem Spiel bezahlt wird, also will er nach Hause gehen"), während das Publikum seine Einstellung unterstützte.