Der Kameramann, der den Medwedew-Vorfall bei den US Open verursacht hat, verteidigt sich: "Ich bin ein Opfer und unschuldig"

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Benjamin Bonzi am vergangenen Sonntag bei den US Open wird sicherlich als einer der chaotischsten und peinlichsten Momente überhaupt bei dem New Yorker Turnier in Erinnerung bleiben. Medvedev ermutigte die verstörte Menge, gegen eine Entscheidung des Schiedsrichters zu buhen, nur um eine Stunde später zu verlieren.

Alles begann, als ein Fotograf den Platz betrat, als Bonzi gerade dabei war, seinen zweiten Aufschlag für einen Matchball zu machen. Aufgrund dieser externen Unterbrechung gewährte der Schiedsrichter Bonzi eine Wiederholung des ersten Aufschlags, nachdem er ihn zuvor verpasst hatte. Das sind die Regeln, aber Medwedew protestierte, und viele der Zuschauer in New York taten es auch.

Der Fotograf soll von den US Open ausgeschlossen worden sein, ihm wurde die Akkreditierung entzogen, doch nun wehrt er sich. Der Fotograf Selcuk Acar, ein erfahrener Freiberufler und Fotojournalist, sprach mit der Daily Mail und sagte, dass er ein Opfer und völlig unschuldig sei. "Dieser Vorfall hat sich bereits in einen Lynchmord verwandelt, und obwohl ich unschuldig bin, habe ich sehr gelitten", sagte er und fügte hinzu, dass er mit Anwälten spreche, um sich zu verteidigen, und dass es ihn sehr betroffen habe, da er behauptete, er sei "zehn Jahre gealtert".

Laut Acar wurde ihm vom Sicherheitsbeamten gesagt, dass das Spiel abgebrochen wurde und er auf das Spielfeld gehen könne. Aber er trat nie ein und behauptet, dass Kameras beweisen sollten, dass er nicht eingetreten ist. "Wenn es eine Kamera gibt, wenn sie überwacht wird, zeigt sie, dass ich zweimal zum Beamten zurückgekehrt bin und nicht eingetreten bin."