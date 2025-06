Dallas Mavericks holen Cooper Flagg als Nr. 1-Pick im NBA 2025 Draft

HQ

Es ist offiziell, Cooper Flagg wird das neue Gesicht bei den Dallas Mavericks und vielleicht einer der zukünftigen Stars der NBA sein. Der 18-Jährige von der Duke University war der Nr. 1 Pick im NBA-Draft, den sich die Dallas Mavericks nach ihrem unglaublichen Glück im Lotto sicherten: Sie bekamen die Nr. 1 mit nur 1,8% Chance.

Einige mögen es sogar eine Verschwörung nennen, als eine Möglichkeit für die NBA, Wiedergutmachung mit den Mavs zu leisten, nachdem sie ihren Star Luka Doncic losgeworden sind, der Anfang des Jahres im Austausch gegen Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers getradet wurde, was ihre Fans wütend machte. Viele haben es Maves General Manager Nico Harrison noch nicht verziehen, der sich offenbar nicht bewusst war, wie wichtig Doncic für die Fans war.

Flagg, ein Star im College-Basketball in den Vereinigten Staaten, könnte ihnen helfen, den Schmerz zu lindern und endlich weiterzumachen. Es werden viele große Hoffnungen in den Spieler gesetzt, und es wird allgemein angenommen, dass er die Nummer 1 für jedes glückliche Team wäre, das im Lotto gewinnt. Die Mavericks hatten seit 1981 nicht mehr den Nr. 1 Overall Pick gewonnen. Mit ihm und Kyrie Irving, der nach seiner Kreuzbandverletzung in den Wettbewerb zurückkehren wird und zwei oder drei Monate nach Beginn der nächsten Saison zurückkehren wird, sowie Davis werden die Dallas Mavericks wieder ein konkurrenzfähiges Team sein.