Die Verschwörung um den Nr. 1-Pick der Dallas Mavericks

Wenn man sich mit irgendetwas beschäftigt, das von Statistiken und Möglichkeiten abhängt, wird man immer Leute finden, die alles in Frage stellen. Wie oft wurde die UEFA beschuldigt, die Auslosung der Champions League zugunsten der einen oder anderen Mannschaft manipuliert zu haben? Es ist eine übliche Sache für Menschen, wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass ein zufälliges Ergebnis nicht unseren Interessen dient, also verschwören wir uns über einen möglichen Interessenpakt.

Dies war auch bei der NBA-Draft-Lotterie der Fall, bei der Dallas am vergangenen Montag, dem 12. Mai, mit dem Nummer-1-Pick ausgezeichnet wurde. Dies ist ein großer Vorteil, da hier die vielversprechendsten Basketballspieler ausgewählt werden. Normalerweise gibt es ein Talent, das sich von den anderen abhebt, und in diesem Jahr ist es Cooper Flagg, ein Spieler der Duke University, einer der renommiertesten Universitäten für Basketballspieler.

Wenn Sie die NBA verfolgen, wissen Sie um den Luka Dončić-Anthony Davis Trade, einen der umstrittensten in der Geschichte der Liga. Nico Harrison, der General Manager der Mavs, wurde zum Staatsfeind aller Fans der Franchise, aber mit dieser Wendung der Ereignisse hat er vielleicht die Oberhand gewonnen. Es ist sehr schwer zu wissen, bei einem so jungen Spieler, der möglicherweise Verletzungen oder verschiedene Rückschläge erlitten hat, aber im Moment könnte er eines der größten Talente des Jahrzehnts bekommen.

Was hat die Verschwörung ausgelöst?

Dallas war für alle eine Überraschung und gewann die Lotterie mit einer Chance von 1,8 Prozent, der viertniedrigsten Quote in der Geschichte, einen Nr. 1-Pick zu landen. Es schlug die vier schlechtesten Teams des Wettbewerbs: Washington Wizards, Charlotte Hornets, Utah Jazz und New Orleans Pelicans. Für NBA-Fans ist es bereits fraglich, ob sie alle Widrigkeiten überwinden können, aber vor dem Hintergrund des Dončić-Trades wird gemunkelt, dass die Liga der Franchise durch den Handel eines Generationentalents wie dem Slowenen zugute kommen wollte.

Die Verschwörung beinhaltet einen Pakt zwischen Nico Harrison, NBA-Commissioner Adam Silver und dem General Manager der Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, um Dončić zu einer medienfreundlicheren Franchise zu wechseln, um sich LeBron anzuschließen, und im Gegenzug würde Harrison den Nummer-eins-Pick erhalten.

Die Leute in den sozialen Medien glauben, dass es kein Zufall sein kann, seinen größten Star und die Zukunft der Franchise zu tauschen, wie Dirk Nowitzki, und dann bekommt man plötzlich einen Star. Das ist der Grund, warum all diese Spekulationen begonnen haben. Abgesehen von diesem möglichen Pakt hat ein Mavs-Fan auf seinem X-Konto eine Theorie vorgeschlagen, die die Runde gemacht hat. Er sagt, dass nach einem großen Trade das Team, das seinen Star abgibt, in der Regel vom ersten Pick profitiert. Zum Beispiel haben die New Orleans Hornets Chris Paul zu den Clippers getradet und erhielten den Nummer-eins-Pick im nächsten Draft. Auf diese Weise haben sie sich für nichts anderes entschieden als... Anthony Davis.

Ist dies das erste Mal, dass ähnliche Vorwürfe auftauchen?

Dieses Draft-Lotterie-Format wird dieses Jahr 40 Jahre alt, also wird es Jahre geben, in denen die Kontroverse heiß sein könnte. Aber es gab ein Jahr, in dem die Kontroverse noch hitziger war. Es war 1985, als die NBA dieses Modell einführte, und es gab eine Reihe von Umständen. Die New York Knicks waren einer von sieben Anwärtern auf den Nummer-eins-Pick nach einer schwachen Saison. Der Markt der Stadt ist einer der größten in den Vereinigten Staaten und hatte seit Jahren nicht mehr um die Meisterschaft gespielt, so dass die Liga ein wirtschaftliches Interesse daran hatte, sie wieder erfolgreich zu machen.

Der Umschlag mit dem Knicks-Logo wurde in erster Instanz gezogen und sicherte sich damit den ersten Pick für die New Yorker Franchise. In diesem Draft war der erste Pick Patrick Ewing, der später zu einer Teamlegende und elfmaligen All-Star wurde. Obwohl es nie Beweise für solche Manipulationen gab, heizte die Tatsache, dass der NBA-Commissioner ( ) ein gebürtiger New Yorker war, die Gerüchte an.

Es ist unvermeidlich, dass über potenzielle Interessenkonflikte gesprochen wird, insbesondere wenn es sich um eine private Liga handelt, die ein persönliches Interesse an sich hat, bei dem es um viel Geld geht. Aber wir müssen versuchen, der Integrität des Sports zu vertrauen, denn sonst sieht man überall Schatten und schwarze Hände.

