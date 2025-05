Crouton, der entzückende Begleiter von South of Midnight, wurde nach der Katze eines Entwicklers benannt

HQ

Eine der Figuren, die die Szene stehlen, in Compulsion Games ' South of Midnight ist ohne Zweifel der liebenswerte Begleiter, der als Crouton bekannt ist. Dieser kleine Helfer macht den Kampf ein bisschen einfacher und macht auch einen Unterschied, wenn es um die Erkundung geht. Wenn du das Abenteuerspiel seit seiner Veröffentlichung Anfang April gespielt hast, wirst du damit nur allzu vertraut sein, aber was dir vielleicht eher unbekannt ist, ist die Herkunft des Namens von Crouton.

In einem Beitrag auf X hat Compulsion nun bekannt gegeben, dass Crouton tatsächlich nach der Katze eines Mitglieds des Entwicklungsteams benannt wurde. Genauer gesagt handelt es sich um die Erzählerin Zaire Lainer, deren Katzenfreund als Inspiration für die Patchwork-Figur diente, wobei Compulsion uns sogar einen Blick auf das echte Katzen-Gegenstück in dem Beitrag gewährte.

Wenn du South of Midnight noch nicht auf PC oder Xbox Series gespielt hast, vielleicht über Game Pass, solltest du unbedingt unseren speziellen Testbericht über das Spiel lesen, um herauszufinden, ob es auf deiner To-Play-Liste stehen sollte.