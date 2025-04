HQ

Compulsion Games ist eine knifflige Frage. Dieses kanadische Studio hat eine kreative Vision, die den Besten entspricht, aber ihre Umsetzung ist oft von geringerem Kaliber. Nehmen Sie als Beispiel den vorherigen Titel We Happy Few. Die Idee und das Konzept sind erstaunlich und unglaublich einprägsam und einzigartig, aber wenn man es in die Praxis umsetzt, fehlt dem eigentlichen Videospiel als Ganzes ein gewisses Maß an Spannung und Kohärenz. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass es sich um die gleiche Geschichte wie bei South of Midnight handelt, einem Spiel, das seit seiner Enthüllung eines meiner am meisten erwarteten Projekte ist.

South of Midnight folgt der jungen Hazel, einer vielversprechenden Athletin aus dem tiefen Süden Amerikas, die nach einer schicksalhaften Nacht, in der ein Hurrikan ihr Haus und ihre Mutter stiehlt, auf eine waghalsige Mission in Folklore und Mythen geschickt wird. Hazels Reise führt sie in eine ungewöhnliche Welt, die von legendären Kreaturen bewohnt wird, die dazu dienen, Kinder zu verspotten und zu erschrecken, um ihre Mutter zu finden und ihre Familie wieder zu vereinen. Es gibt jedoch ein zusätzliches Sternchen in dieser Geschichte, und das ist, dass Hazel eine Weaver ist, eine mächtige magische Benutzerin, die die Stränge, die die Welt zusammenhalten, zerren, entwirren und flicken kann. Mit dieser Kraft im Hinterkopf findet Hazel ihre Reise zur Rettung ihrer Mutter abgelenkt von Aufgaben, die sich um die Befreiung und Heilung fantastischer mythologischer Wesen drehen.

Wie bei We Happy Few ist auch das Konzept und die Geschichte von South of Midnight ein Volltreffer. Die Kreativität und die Idee fühlen sich völlig frisch und einzigartig an, und ich habe nichts als puren Applaus für Compulsion an dieser Front. Die Erzählung ist auch eines der stärkeren Elemente dieses Spiels und präsentiert eine übergreifende Geschichte, die in kleinere Segmente unterteilt ist, die jeweils ihre eigene, typisch erschütternde oder traurige Geschichte erzählen. Compulsion hat hier seine Muskeln spielen lassen und eine großartige Erzählung ausgeheckt, die Tiefe, Abwechslung, emotionales Gewicht, fesselnde Charaktere und viele Wendungen auf dem Weg dorthin bietet.

Passend dazu steht die audiovisuelle Präsentation des Spiels. Wieder einmal hat Compulsion bewiesen, dass es eine Idee aufgreifen und sie auf eindrucksvolle und ansprechende Weise anbieten kann. Wie We Happy Few und seine farbenfrohe, britische Retro-Ästhetik der Nachkriegszeit sind auch die vom tiefen Süden inspirierten Levels und die erstaunliche Stop-Motion-Stilisierung Sea of Thieves erstklassig und stechen hervor. Die Charaktere und vor allem die mythologischen "Bosse" gehören zu den interessantesten, die ich je in einem Spiel gesehen habe, da sie nicht nur hervorstechen, sondern es sich so anfühlt, als wären ganze Kapitel des Spiels um sie und ihr Thema herum gestaltet worden. Dies spiegelt sich sogar im Soundtrack wider, der Songs präsentiert, die speziell in Bezug auf jeden großen Boss und seinen Erzählbogen geschrieben wurden, und die alle mit einem Deep-South-Beat und -Ton gespielt werden. Es ist eine der besten musikalischen Arbeiten, die ich bisher in einem Spiel gesehen habe.

Und doch wird South of Midnight in einem sehr, sehr wichtigen Bereich zurückgehalten: dem Gameplay. Es ist wieder We Happy Few, wo so viele Teile des Gesamtganzen hervorstechen, aber die eigentliche Erfahrung, das Spiel zu spielen und vom Prolog bis zum Abspann zu gehen, macht einfach nicht ganz Klick. Es ist ein sehr lineares Spiel, und obwohl ich damit überhaupt kein Problem habe, muss die Levelstruktur so präsentiert werden, dass das Jump'n'Run, der Kampf und die kleinen Erkundungen dazwischen entweder herausragend sind oder das größere Ganze effektiv ergänzen. Dies ist in South of Midnight noch nicht ganz gelungen.

Die Levelstruktur begeistert oder überrascht nicht. Wenn überhaupt, dann ist es zu vorhersehbar und vertraut, mit einem deutlichen Mangel an Abwechslung im Laufe der Geschichte. Normalerweise interessiere ich mich nicht für Sammlerstücke in Spielen, aber in South of Midnight fehlt diese Idee auch, da sie in Form von insgesamt neun Gesundheitsverbesserungen in den 14 spielbaren Kapiteln präsentiert wird, und ansonsten ein Haufen Lore-erweiternder Readables und ausgibbarer Floofs, die für den Fortschritt verwendet werden, dem es auch an Charisma mangelt und der sich anfühlt, als hätte er ganz vermieden werden können.

Dann gibt es noch den Kampf, der sich von der ersten Minute bis zum letzten Bosskampf nie wirklich ändert, mit Kernmechaniken, die durch die Einführung der begrenzten Waffen und Werkzeuge und der Vielfalt der Feinde, die ehrlich gesagt überhaupt nicht sehr abwechslungsreich sind, nur marginal aufgepeppt werden... Es gibt vielleicht fünf von sechs verschiedenen Gegnertypen, die im Laufe der Geschichte eingeführt werden, und jeder macht etwas einzigartige Dinge, aber Hazel muss sich ihnen auf fast genau die gleiche Weise nähern. Jedes Kampfszenario ist auch vom größeren Ganzen abgegrenzt und spielt auf Schlachtfeldern, die die ganze Zeit über genau gleich aussehen, und es fühlt sich einfach enttäuschend an, dass ein Team mit einem so großen kreativen Potenzial wie Compulsion keine bessere Lösung für diesen Kernteil des Gameplays finden konnte.

Es mag sich so anhören, als würde ich das Spiel verprügeln, aber das beste Beispiel, das ich dafür liefern kann, wie South of Midnight sich spielt, ist, dass es sich wie ein PlayStation 2-Abenteuer anfühlt, bei dem die mechanische Tiefe merklich begrenzter war. Heute erwarten wir mehr von Spielen und wie sie den Spieler fesseln, und South of Midnight bietet dies im spielerischen Sinne nie wirklich.

Aber lassen Sie mich noch einmal betonen, dass, was eine Geschichte und eine kreative Vision angeht, South of Midnight ein Triumph ist. Dieses Spiel sticht in diesen Parametern hervor. Es ist für sich genommen, dass es nur etwa 10 Stunden dauert, es zu durchschlagen (und ich spreche davon, alles zu tun), denn länger und das eingeschränkte Gameplay würde zu einem ernsthaften Problem werden. So wie es ist, ist South of Midnight ein gutes Spiel - nicht mehr und nicht weniger - eines, an dem Liebhaber des Geschichtenerzählens Spaß haben werden und eines, das Fans von straffem und erfrischendem Gameplay ein wenig repetitiv und flach finden werden. Wie ich schon sagte, ist es wieder We Happy Few...