Cronos: The New Dawn - Eine Anleitung zum Bolzenschneider

Kettenschneider oder, wie dieses Spiel es nennt, Bolzenschneider. Das ist das Wort, nach dem du gesucht hast, was du in dem großartigen Survival-Horror-Spiel Cronos: The New Dawn schon eine Weile vermisst hast, nicht wahr?

Vielleicht spielst du das Spiel jetzt schon eine Weile, bist etwas mehr als ein paar Stunden herumgelaufen und hast bemerkt, dass es mehrere Türen gibt, die angekettet und mit Vorhängeschlössern verschlossen sind, aber sie sind keine Requisiten, ganz im Gegenteil. Wenn du dich ihnen näherst, bitten sie dich um ein Werkzeug, um die Kette zu entfernen, so wie andere Tore dich nach einem Schlüssel oder einer Schlüsselkarte fragen. Uns ist das Gleiche passiert, und um Sie davon abzuhalten, darüber nachzudenken und endlich zu wissen, wann und wie Sie durch diese Türen gehen können, sagen wir Ihnen wo und wie Sie den Bolzenschneider in Cronos: The New Dawn bekommen.

Zuerst kommt es auf das Wann an. Wie gesagt, du spielst seit ein paar Stunden, hast angefangen, die Kuriositäten mit deinem Gestaltwandler EPH-611 zu manipulieren, und du hast bereits eine Handvoll Waisenkinder mit deinem Traveller ND-3576 ausgeschaltet und verbrannt. Das ist unsere Berufung.

Du befindest dich in dem flachen Block, den du schon von weitem gesehen hast und der durch die Anomalie in den oberen Stockwerken stark gestört ist, mit Trümmern, die in der Luft schweben. Ihre Aufgabe ist es, einen zu finden Wiśniewski; Ihr aktuelles Ziel ist es, "zum Transitpunkt zu fahren". Bis jetzt haben Sie vier oder fünf Kettentüren hinter sich, nicht weniger.

Wenn Sie die Vorderseite des Gebäudes erreichen, lassen Sie einen runden Platz hinter sich; Merken Sie sich das. Du solltest das Gebäude betreten und den Unterschlupf mit einem Speicherpunkt direkt dahinter auf der rechten Seite benutzen. Von dort aus sehen Sie einen gesperrten Aufzug mit Ketten, und dies wird unser Hauptreferenzpunkt sein.

Dieser Aufzug ist unerlässlich, um dem natürlichen Fortschritt des Spiels zu folgen, so dass deine Suche nach dem Bolzenschneider von hier aus obligatorisch wird, und du wirst verstehen, dass die Türen, die du zurückgelassen hast, später geöffnet werden können, indem du ein wenig zurückgehst wie in einem Metroidvania/Such-Action-Spiel.

Ignoriere den Aufzug vorerst und schließe den flachen Block Stufe für Etage ab. Wenn du es bis zum Ende schaffst (achte auf die neuen grünen Käfer, die mit Säure explodieren, wenn du in die Nähe kommst), erhältst du den Schlüssel zum Baumarkt auf der letzten erforschbaren Etage. Baumarkt klingt gut, oder?

Wenn du es in deinem Besitz hast, gehst du zurück zum Unterschlupf und rettest dein Spiel. Wo gab es einen Baumarkt? Natürlich werden Sie es nicht auf einer Etage des Mehrfamilienhauses finden - erinnern Sie sich an das kleine Quadrat, das wir eingangs erwähnt haben? Geh zurück dorthin, pass auf die säurespuckenden Waisen auf, lass die aufsteigenden nicht miteinander verschmelzen, und wenn du das Gebiet geräumt hast, halte Ausschau nach dem offensichtlichsten Zeichen in der Gegend. Es gibt den Jȩdruś Hardware Store.

Auch wenn es ein bisschen wie ein Hühnerfleisch aussieht, empfehlen wir euch an dieser Stelle (sobald ihr das Feld gefegt habt) zum Unterschlupf zurückzukehren, Upgrades anzuwenden und Vorräte nachzuladen. Was dich drinnen erwartet, kurz vor deinem Preis, ist das erste übernatürlich große Waisenkind.

Um ihn zu befreien, beachte, dass du eines der brennbaren Objekte aus dem Fenster vor dem Hinterzimmer schlagen kannst, was dazu führt, dass der Riese seine organischen Bindungen abwirft und direkt auf dich zukommt.

Wie man das Riesenwaisenkind besiegt

Im Stil der knallharten Bosse des alten Resident Evil spielst du Katz und Maus mit ihm, umkreist das zentrale Regal und triffst ihn mit Kopfschüssen, kurz bevor er seinen Schlag ausführt. Seien Sie vorsichtig, denn er hat eine große Reichweite, sowohl horizontal als auch vertikal, aber es ist durchaus machbar.

Entlade deine Schrotflinte in sein Gesicht, sammle weitere Kugeln auf dem Regal selbst ein und wenn dir die Patronen dieses Typs ausgehen, wechsle direkt zu deiner Filo MK-1615 Pistole und erledige ihn mit geladenen Kopfschüssen.

Wenn er zu Boden fällt, kannst du in das Hinterzimmer gehen und endlich den ́Bolzenschneider aufheben. Belohnung!

"Werkzeug zum Schneiden von Bolzen, Ketten, Vorhängeschlössern, Stahlstangen und Drahtgeflechten".

Du kannst diese Kettentüren jetzt aufschließen! Bevor Sie zurück zum Aufzug eilen, denken Sie daran, dass sich rechts auf der linken Seite der flachen Blockfassade ein Aufzug befindet. Und auch, dass die brandneue Schere Platz in Ihrem Inventar einnimmt. Sind Sie darauf vorbereitet, was Sie erwartet, wenn Sie den Aufzug nehmen?

Hinweis: Screenshots wurden mit der Nintendo Switch 2-Version von Cronos: The New Dawn aufgenommen. Diese Anleitung gilt für alle Versionen, einschließlich PS5, Xbox Series und PC.