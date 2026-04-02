Crimson Desert bestätigt, dass vier Millionen Exemplare verkauft wurden

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Es sind fast ganze zwei Wochen vergangen, seit Crimson Desert für PC, PS5 und Xbox Series X/S erschienen ist, und bisher scheint das Spiel ein riesiger Erfolg für den Entwickler Pearl Abyss gewesen zu sein.

Nach einem etwas holprigen Debüt aufgrund einiger widersprüchlicher Features und Designelemente hat sich Crimson Desert in rasantem Tempo verändert und weiterentwickelt, und nun scheinen die Fans sehr, sehr zufrieden mit dem präsentierten Spiel zu sein.

Nachdem fast sofort ein paar Millionen Exemplare verkauft wurden, dauerte es etwas länger, bis die Marke von drei Millionen verkauft wurde, und ebenso hat es immer länger gedauert, bis die Marke von vier Millionen erreicht wurde. Aber das ist passiert, und Pearl Abyss hat dies in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt.

"Crimson Desert hat sich weltweit 4 Millionen Mal verkauft. Danke an alle Greymanes, die Teil dieser Reise mit uns waren, und für eure unglaubliche Liebe und Unterstützung."

Die Frage ist jetzt, ob Crimson Desert innerhalb des ersten Monats fünf Millionen verkaufte Exemplare erreichen kann, eine Leistung, die noch etwa zwei Wochen zu erreichen ist.