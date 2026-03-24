Crimson Desert überschreitet drei Millionen verkaufte Exemplare, vier Tage nach dem Start

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Als bekannt wurde, dass Crimson Desert bereits etwa 16 Stunden nach dem Launch des Spiels ein Zwei-Millionen-Seller war, fragten wir uns, wie hoch die Decke für das Actionspiel von Pearl Abyss eigentlich war. Offensichtlich kam ein Großteil dieses anfänglichen Erfolgs von Fans, die bereits an dem Spiel interessiert waren, es vorbestellt oder auf Wunschlisten gesetzt hatten und bereit waren, einzusteigen, und das sagen wir, weil es nun über drei Tage gedauert hat, bis eine weitere Million verkaufte Exemplare erreicht wurde.

Nach vier Tagen auf dem Markt ist Crimson Desert nun ein Drei-Millionen-Verkäufer. Das ist eine beeindruckende Leistung, die Pokémon Pokopias 2,2 Millionen verkaufte Exemplare in vier Tagen übertrifft, aber hinter Resident Evil Requiem zurückbleibt, da Crimson Desert in drei Tagen zwei weitere Millionen Einheiten verkaufen muss, um mit Capcoms neuestem Horror-Epos mitzuhalten.

Zum Erreichen dieses Verkaufs-Meilensteins erklärt Pearl Abyss: "Wir sind dankbar, #CrimsonDesert weltweit 3 Millionen Exemplare verkauft zu haben. An alle, die in Pywel eingestiegen sind und diese Reise mit uns geteilt haben: Danke. Euer Feedback trägt weiterhin dazu bei, das Erlebnis zu prägen, und wir werden weiterhin daran arbeiten, die Zukunft für unsere Spieler noch angenehmer zu gestalten."

Hast du schon Crimson Desert gespielt? Wenn nicht, verpasse nicht unsere Rezension, um zu entscheiden, ob dieses Spiel deine Zeit und dein Geld wert ist.