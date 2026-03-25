Meinung: The Crimson Crossroads – Eine der verwirrendsten und bizarrsten AAA-Veröffentlichungen in der Geschichte von Videospielen

HQ

Crimson Desert, eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre, ist endlich da. Am 19. März um 23:00 Uhr MEZ, zu einer eher ungewöhnlichen Zeit, die auf allen Plattformen verpflichtend war, öffnete Pearl Abyss endlich die Türen zu seiner riesigen offenen Welt Pywel, sodass die Spieler sie als Kliff, der Hauptprotagonisten, erkunden konnten. Doch als diese Stunde kam, waren die ersten Rezensionen der Presse und der Kritiker bereits für einen ganzen Tag veröffentlicht worden, einschließlich meiner, und sie zeigten bereits, dass dies nicht der Titel war, der alles im Genre verändern würde. Oder zumindest schien es vor fünf Tagen, zum Zeitpunkt des Schreibens, so zu sein.

Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein. Da nun alle Embargos und Verpflichtungen abgelaufen sind, erlauben Sie mir, ein wenig über den Spielbewertungsprozess zu sprechen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kann ich sagen, dass ich knapp zwei Wochen Zeit hatte, das Spiel für meine Rezension zu spielen. Es sollte ein paar Tage länger dauern, aber ein Pre-Launch-Patch für die Press-Version (der erste von mehreren) zwang mich, meine Speicherstände zu löschen und von vorne anzufangen. Trotz dieses Rückschlags wäre die Überprüfungsphase für die meisten Spiele ausreichend und angenehm... aber völlig unzureichend für den Umfang dieses Modells. Außerdem war es ein ziemlich anspruchsvoller Prozess, als Erster eine neue Welt zu betreten – und in der es kaum einen Kontext gibt, um ihre Geheimnisse oder die Anforderungen des Fortschritts zu verstehen – sowohl zeitlich als auch geduldig.

Sie könnten interessiert sein: Crimson Desert: Tipps und Tricks, um Ihre Reise im Bereich Pywel zu beginnen

Werbung:

Glücklicherweise standen wir europäischen Tester über einen privaten Kanal miteinander und mit Mitgliedern von Pearl Abyss in Kontakt, wo wir sowohl die dringendsten Probleme des Spiels hervorhoben als auch Ratschläge gaben, wie man weiterkommt und die Geschichte abschließen kann. Ich muss sagen, dass dieser Kanal neben der Funktion als Treffpunkt für Spieler, die am Review-Prozess beteiligt sind, auch als Testfeld für viele der Anpassungen diente, die am Spiel kommen (und kommen werden). Wir waren nicht Kritiker, sondern Tester des Spiels, und deshalb glaube ich , dass heute, fünf Tage später, die meisten Launch-Rezensionen des Spiels, einschließlich meiner, obsolet geworden sind.

Mit gelösten Problemen bezüglich der Steuerung, der Interaktion mit Objekten, dem Gleichgewicht in Bosskämpfen, einer Neugestaltung des Speichersystems und einer massiven Erweiterung des Inventars der Charaktere (für mich die Hauptverbesserung des Erlebnisses) sowie der Hinzufügung zahlreicher Schnellreisepunkte ist das aktuelle Erlebnis völlig anders als das, was wir im Review-Prozess gesehen haben. Und all diese Probleme wurden im Laufe von drei Updates am ersten Spielwochenende behoben. Unglaublich... und sehr seltsam.

Was mich bei diesen – wohlgemerkten großen und mehr als willkommenen Änderungen – die Nase rümpfen lässt, ist , wie sie so schnell ins Spiel integriert werden konnten, ohne zu prüfen, ob das das Gesamterlebnis tatsächlich beeinflusst hat. Es ist, als hätte Pearl Abyss gesagt: "Richtig, wir stimmen allen Kritiken und dem Feedback zu; Wir geben dir sofort alles, was du willst." Hatte das vorher niemand bemerkt? Deutet das nicht auf einen gewissen Mangel an Richtung im Spiel hin? Denn wenn man Teleportationspunkte einfügt, wo es vorher keine gab, verschwimmt ein Großteil dieser Erkundung – die vor dem Start eine der Hauptelemente des Spiels war – verschwommen. Zum Beispiel gibt es im Goldblatt-Händlergildenlager zwei Abyss-Nexus, die durch 200 Schritte getrennt sind. Es ist eine hastige und unbeholfene Ergänzung.

Werbung:

Das Problem des Mangels an Richtung ist übrigens auch kürzlich öffentlich bekannt, nachdem angeblich Gespräche und Kommentare von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Crimson Desert Entwicklerteams durchsickert waren, in denen sie von einer Entwicklungskultur der 'positiven Toxizität' sprachen, bei der niemand auf den Mangel an Richtung oder die strukturellen Probleme des Spiels hinwies. Dies, ohne offizielle Bestätigung (und der Beitrag wurde von Reddit entfernt), wird durch den offensichtlichen Mangel an Kohärenz in der Geschichte des Spiels gestützt, einer seiner Schwächen, da es angeblich in letzter Minute hinzugefügt wurde. Es könnte auch mit dem Fehlen eines Arbeitsplans zusammenhängen, da man nach der Entdeckung von von GenAI erstellten Assets im Spiel eine schnelle Schadensbegrenzungsübung durchführen musste, aber ich gebe ihnen in diesem Fall den Vorteil des Zweifels und nehme an, dass es ein Tropfen auf den heißen Stein, der ihre gigantische offene Welt ist.

Ich beschwere mich nicht darüber, dass Pearl Abyss so schnell vorgegangen ist, dass alle Crimson Desert Launch-Bewertungen obsolet sind – genau das, was passiert ist. Im Gegenteil, ich begrüße die Tatsache, dass sie (so) schnell reagiert und die Probleme angegangen sind, die für die wachsende Community des Spiels am dringendsten waren, die inzwischen über drei Millionen Spieler zählt.

Ist es jetzt ein GOTY-Kandidat? Meiner Meinung nach nein. Es ist zweifellos ein besseres Erlebnis, aber kein besseres Videospiel. Es ist jetzt viel weniger hart für neue Spieler, und die Schwierigkeitskurve wurde deutlich ausgeglichen, aber es leidet immer noch unter einer zu großen Diskrepanz zwischen den verschiedenen Teilen.

Und nun kommt mein letzter Gedanke, weshalb ich diesen Artikel "The Crimson Crossroads" genannt habe. Ein Teil von mir ist froh, dass das direkte Feedback so schnell bei den Entwicklern angekommen ist. Im aktuellen Klima ist es ein einzigartiger Fall einer positiven Reaktion, und vielleicht bleibe ich deshalb hier, um zu sehen, wohin Kliff in diesem sich ständig verändernden Pywel steuert. Aber ich habe auch einige Bedenken, denn wenn dieses Spiel – das inzwischen große Anstrengungen unternimmt, um Fans zufriedenzustellen, fast täglich Patches mit Änderungen im Gameplay veröffentlicht und seine Verkaufszahlen in die Höhe schießt – wirklich die Schwelle des Erfolgs erreicht... Wie wird sich das auf die zukünftige Entwicklung von Einzelspieler-Titeln desselben Genres auswirken? Werden andere Teams mit kleineren oder sogar ähnlichen Budgets dem Fahrplan für ihre eigenen Titel folgen? Ich nehme an, dass wir bald, vielleicht wenn das Finanzquartal vorbei ist und sich der Staub gelegt hat, sehen werden, ob dies ein Modell sein kann, das man in Zukunft replizitieren kann.