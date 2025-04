Das Copa-Finale an diesem Samstag ist das erste von zwei aufeinanderfolgenden Clásicos

HQ

Der dritte Clásico der Saison steht vor der Tür! Und dieses Mal wird es ein weiteres Finale sein, das Copa del Rey, nicht weniger, ein Wettbewerb, der in letzter Zeit viel mehr vom FC Barcelona dominiert wird, aber einer, den Real Madrid dringend braucht, wenn sie die Saison mit einer Trophäe beenden wollen, die auf neutralem Boden in La Cartuja, Sevilla, ausgetragen wird.

Ein Clásico ist immer ein super spannendes Spiel zu sehen. Für Real Madrid könnte es ein Wendepunkt sein, wenn die Saison: Ein Sieg in diesem Spiel würde ihnen nicht nur eine neue Trophäe bescheren, sondern auch etwas mehr Spannung in LaLiga bringen, wo sie Vierter hinter Barcelona sind, aber mit einem weiteren Clásico gleich um die Ecke, am 11. Mai, der möglicherweise den Rückstand auf einen gefährlich knappen einzigen Punkt verringern könnte.

Sie müssten auf einem Niveau spielen, das in dieser Saison selten zu sehen ist, um ein Barça zu schlagen, das sie bereits zweimal mit 4:0 und 5:2 besiegt hat. Und ohne wichtige Defensivspieler wie Camavinga oder Alaba, die sich diese Woche verletzt haben. Barcelona muss auch auf Robert Lewandowski verzichten.

Jüngste Präzedenzfälle in Clásico Copa-Endrunden: 2014, 2011...

Von den beiden ist Real Madrid der letzte Copa-Sieger im Jahr 2023 (ein Jahr, in dem Madrid Barcelona im Halbfinale mit 4:1 ausschaltete). Aber Barça hat den Wettbewerb in letzter Zeit dominiert und 2021, 2018, 2017, 2016 und 2015 gewonnen.

Die letzten beiden Male, in denen ein Clásico für ein Copa Finale passierte, ging es jedoch an Real Madrid, 2014 und 2011. Insgesamt gab es sieben Clásico Copa Finals, das erste aus dem Jahr 1936. Real Madrid gewann vier oder diese. Werden sie den Abstand vergrößern oder wird Barça ausgleichen? Wir werden es am Samstag, den 26. April, ab 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ wissen.