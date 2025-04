Eduardo Camavinga erneut verletzt, wird den Rest der Saison für Real Madrid verpassen

HQ

Eduardo Camavinga erleidet seine zweite schwere Verletzung in dieser Saison und wird den Rest der Saison verpassen. Dazu gehören das Finale der Copa del Rey am Samstag gegen Barcelona, die fünf verbleibenden LaLiga-Spiele (mit noch der Möglichkeit, Barcelona zu überholen, mit vier Punkten Rückstand und einem Clásico dazwischen) und sogar die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die am 18. Juni in Madrid beginnt und einen Monat dauert, mit dem Finale am 13. Juli.

"Bei ihm wurde ein vollständiger Riss der Sehne in seinem linken Abduktorenmuskel diagnostiziert", teilte der Verein in einer Erklärung mit. Die erwartete Erholungszeit für diese Art von Muskelverletzung beträgt in der Regel drei Monate. Es ist das zweite Mal in dieser Saison, dass sich der französische Mittelfeldspieler, der letzte Woche in einem Ligaspiel gegen Alavés ein wichtiges Tor erzielte, verletzt. Der erste ereignete sich im November und war ebenfalls muskulär, im Bizeps femoris seines linken Beins.

Damit steht Carlo Ancelotti kurz vor dem Clásico am Samstag vor einem großen Problem: Da Mendy und Alaba verletzt sind, wird Fran García der Linksverteidiger von Real Madrid sein, um Lamine Yamal zu stoppen.