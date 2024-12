ConcernedApe bietet ein wichtiges Update zur Entwicklung von Haunted Chocolatier, mit neuen Screenshots des Spiels

HQ

Eric "ConcernedApe" Barone ist ein ziemlich eigenartiger Entwickler, obwohl er der Vater eines der größten Titel des Jahrzehnts ist. Stardew Valley ist zu einem kulturellen Phänomen geworden, das längst über den PC-Monitor hinausgewachsen ist und den Sprung auf Konsolen und mobile Endgeräte geschafft hat, aber auch für andere Formate wie Konzerte oder ein Brettspiel adaptiert wurde. Wie dem auch sei, das Tal bleibt das Juwel in der Krone von ConcernedApe, und das jüngste Update 1.6 ist nur ein weiteres Zeichen ihres Engagements für die Community des Spiels.

Aber Barone hat noch ein weiteres großes Projekt in Arbeit, Haunted Chocolatier, von dem man schon lange nichts mehr gehört hat. Der Entwickler ist sich bewusst, dass er auch an dieser Front Ruhe finden muss, also hat er ein Entwicklungstagebuch erstellt, in dem er erklärt, wo er mit dem Spiel steht und wo es im Moment steht.

Zunächst einmal die beruhigendste Nachricht: Haunted Chocolatier befindet sich noch in der Entwicklung, und nichts wird diese Pläne ändern. Barone ist sich bewusst, dass Stardew Valley den Fortschritt des von Geistern betriebenen Schokoladenfabrik-Spiels seit vielen Monaten unterbrochen hat, aber er ist wieder zu seiner Routine zurückgekehrt, indem er daran arbeitet, und zwar auf seine Weise: Allein und in völliger Isolation. "Meine bevorzugte Methode ist es, zu verschwinden und isoliert zu arbeiten, und erst dann aufzutauchen, wenn ich etwas Vollständiges und Wertvolles habe", sagt er in dem Beitrag.

"Allerdings, genau wie bei Stardew Valley, mache ich keinen "Early Access", kein Crowdfunding oder Vorbestellungen, also spüre ich nicht den Druck von außen, das Spiel in einem Zeitrahmen fertigzustellen (...) Ich werde kein Spiel veröffentlichen, wenn es nicht fertig ist und ich bin sehr zufrieden damit, und ich denke, das ist es, was die meisten Leute sowieso wollen."

Eric Barone behauptet auch, dass er tonnenweise fertige Inhalte für das Spiel hat, und sogar einen Rohschnitt (einen "vertikalen Schnitt"), den er jetzt durchgehen muss und dessen Teile er kohärent verbinden muss. An diesem Punkt machen die Worte des Kreativen (der alle Aspekte des Spiels von Grund auf neu handhabt und es in #C programmiert) deutlich, dass Haunted Chocolatier noch weit von der Veröffentlichung entfernt ist. Aber es ist gut zu wissen, dass es immer noch da ist.

Zu guter Letzt hat ConcernedApe ein paar sehr interessante Screenshots des Spiels veröffentlicht, die alle unveröffentlicht sind und sich noch ändern können, aber einen Eindruck von bestimmten Aspekten des Spiels vermitteln. Zum Beispiel das Menü für die Charakterausrüstung, die Modellierung und Beleuchtung des Hauses, eine Konfrontation mit einer Gruppe von Monstern (Schleimen?) und auch zwei Bilder von NPC-Charakteren.

Vor allem diese haben Fan-Theorien ausgelöst, dass Haunted Chocolatier und Stardew Valley stärker miteinander verbunden sind als ursprünglich angenommen, da die (namenlosen) Charaktere deutlich den Nachbarn von Stardew Abigail und Alex in erwachseneren Versionen ähneln. Es gibt nur eine Person, die das bestätigen oder verneinen kann, aber es sieht so aus, als müssten wir sie noch eine Weile alleine arbeiten lassen, bis wir mehr Details haben.

Freuen Sie sich auf die Veröffentlichung von Haunted Chocolatier ?