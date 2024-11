Stardew Valley 1.6

HQ

Es ist jedem schon einmal durch den Kopf gegangen. Eines Tages aufzuwachen und zu erkennen, dass dieser Alltag, in dem wir uns befinden, an unserer Gesundheit nagt wie eine Horde Termiten, die einen alten Schaukelstuhl aus Eiche verschlingen. Und vielleicht ist es dir sogar in den Sinn gekommen, alles in die Hölle zu schicken, die Krawatte zu verbrennen, mit der du jeden Morgen das Haus verlässt, in ein Büro zu gehen, das du nicht willst, Geld für Dinge auszugeben, die du nicht brauchst, und Leute zu begrüßen, die dir nicht wichtig sind. Das ist uns allen schon passiert.

Glücklicherweise hat uns ConcernedApe vor etwa acht Jahren einen guten Fluchtweg gegeben, um unsere Seelen zu befreien und inneren Frieden zu finden. Ich beziehe mich natürlich auf Stardew Valley, diesen Lebenssimulator, der das Konzept des Indie-Spiels revolutionierte, der zu einem sozialen Phänomen wurde und der das Leben seines Schöpfers für immer veränderte, von einem Leben fast Tag für Tag zu einem Millionärsimperium, über das viele andere völlig den Verstand verloren hätten.

Aber Eric "ConcernedApe" Barone tat es nicht, und im Gegensatz zu all den Stimmen um ihn herum, die über Erweiterungen und zusätzliche kostenpflichtige Inhalte für sein Farmspiel flüsterten, beharrte er darauf, dass er niemals jemanden mehr bezahlen lassen würde, als er für das Basisspiel tut. Während dieser acht Jahre ist Stardew Valley langsam, aber unaufhaltsam weiter gewachsen, in unseren Bildschirmen und in unseren Herzen. Manchmal wurden nur ein paar Zeilen zusätzlicher Text für ein paar Charaktere und einige neue Dekorationen für die Kabine hinzugefügt. Ein anderes Mal gibt es ein ganz neues Gebiet mit einer einzigartigen Geschichte und Dutzenden von Stunden zusätzlichem Gameplay. Kostenlos, wiederhole ich. ConcernedApe hat das Stardew Valley -Erlebnis mit 1.6 erneut erweitert, jetzt auf allen Plattformen, also ist es an der Zeit, unsere Farmoveralls anzuziehen und ins Tal zu reisen, um Opas alten Bauernhof wieder zu restaurieren.

Werbung:

Und wir haben uns von Grund auf in die neuen Inhalte gestürzt, denn so hat uns der Entwickler empfohlen, alles zu entdecken, was dieses 1.6 zu bieten hat. In diesem Fall haben wir uns für den neuen Meadowlands-Farm-Typ entschieden, der mehrere kleinere landwirtschaftliche Gebiete mit Wäldern und Weiden sowie einigen Wasserfällen kombiniert, die dieses Mal eines der neuen Elemente sind, die dem Spiel hinzugefügt wurden. Auf diesen Feldern wächst eine neue Art von blauem Gras, die das Wachstum und die Zufriedenheit unserer Nutztiere fördert, daher ist dieses Meadowlands zu empfehlen, wenn Sie sich mehr auf die Viehzucht als auf die Landwirtschaft konzentrieren möchten. Ich empfehle jedoch nicht, mit dieser Farm zu beginnen, wenn dies Ihr erstes Mal in Stardew Valley sein wird. Es ist ein Modell mit viel Potenzial für die Dekoration und fortschrittliche Gestaltung der landwirtschaftlichen Räume, aber es kann bedrückend sein, gleichzeitig mit der Hühnerzucht und der Landwirtschaft zu beginnen.

Auch wenn dieses neue Farmmodell vielleicht nicht ideal ist, wenn es dein erster Tag in Pelican Town ist, wirst du dich sicherlich viel schneller mit der Steuerung und dem Interface von Stardew Valley vertraut machen als beim ersten Mal, denn eine weitere Verbesserung hier sind die neuen Guides und das Feedback zur Bewegungssteuerung, Menüs und Werkzeugnutzung. Darüber hinaus fügt das Spiel jetzt jedes Mal eine visuelle und akustische Benachrichtigung hinzu, wenn Sie einen wichtigen oder kleinen Meilenstein erreichen. Wenn du zum Beispiel eine neue Fischart fängst oder eine neue Stufe in einer der Fähigkeiten deines Charakters erreichst, wirst du jetzt in Echtzeit mit einem Pop-up-Fenster "Neue Ideen kommen zu dir" benachrichtigt. Ihr müsst nicht mehr warten, bis ihr nachts schlafen geht, um herauszufinden, ob ihr einen zusätzlichen Punkt in der Sammlung oder im Kampf erhaltet.

Werbung:

Das Update steckt voller kleiner Details, die im Laufe des Erlebnisses eingeführt wurden, sowohl in den ersten Stunden des Spiels als auch im Endgame. Zum Beispiel kommt jetzt ein Buchhändler namens Marcello zweimal im Monat hinter JoJa (oder ins Kino, je nachdem, wie man läuft), wo er Folianten verkauft, die einige sekundäre Werte leicht erhöhen, wie z. B. die Trabgeschwindigkeit des Pferdes oder die Spawn-Rate von Gegenständen beim Besiegen von Monstern in der Mine. Es gibt jetzt neue Animationen für die Charaktere, Variationen der Tiere im Hintergrundbild. Eine neue letzte Quest und mysteriöse Kisten von Lord Qi. Mehr als 300 neue Gegenstände wurden hinzugefügt, darunter Möbel, Kochrezepte, Bücher, neue Zutaten, Feldfrüchte und viele, viele Geheimnisse, die noch im Spiel verborgen sind.

Das auffälligste Merkmal dieses Updates sind die neuen Events des Tintenfischfestivals und des Forellenderbys. Sie sind eher ein Treffen in der Nachbarschaft mit einigen exklusiven Gegenständen im Laden, aber das Wüstenfest ist viel größer. Es funktioniert wie der Nachtmarkt im Winter, aber an drei Tagen im Frühling können wir auf Monsterrennen wetten, einzigartige Hüte von Dorfbewohnern kaufen oder Dekorationen, die zu keiner anderen Zeit im Spielkalender zu finden sind.

Trotz der zusätzlichen Zeit, die sie in diese Version auf Konsolen investiert haben, bringt dieses Update einige Leistungsprobleme mit sich. In meinem Fall, als ich auf Nintendo Switch spielte, habe ich in regelmäßigen Abständen Leistungseinbrüche und kleine Ruckler erlebt, die für eine halbe Sekunde auf dem Bildschirm einfrieren. Nichts, was dich aus dem Spiel nimmt, aber das Problem ist, dass sie besonders nervig sind, wenn du im Kampf oder im Angel-Minispiel bist. Sie werden höchstwahrscheinlich in naher Zukunft in einem Patch behoben werden, aber es schadet nicht, davor zu warnen, dass sie passieren können, wenn Sie nicht warten können.

Obwohl es sich nicht um einen so auffälligen und umfangreichen Inhalt handelt, wie es die Einbeziehung von Ginger Island im Update 1.5 war, ist diese Version 1.6 von Stardew Valley ein "noch mehr und besser". Ein neuer Dankesbrief an die Fans, die nach so vielen Jahren immer noch treu Tiere im Pelican Village züchten, graben und füttern, und eine noch umfassendere und reichere Erfahrung für Neulinge. Stardew Valley 1.6 fügt nur noch mehr Perfektion zu dem hinzu, was wir bereits für unmöglich hielten, und sobald sie diese kleinen technischen Fehler beheben, die nerven, aber nicht sauer sind, wird die süße Rückkehr auf die digitale Farm für weitere 90 oder 100 Stunden wieder zu Ihrer Obsession. Vielleicht sogar mehr.