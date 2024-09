ConcernedApe bestätigt Stardew Valley Veröffentlichungsdatum von 1.6 auf Konsolen

HQ

Diesen Sommer berichteten wir, dass Eric "ConcernedApe" Barone, der Schöpfer von Stardew Valley und dem kommenden Haunted Chocolatier, die Entwicklung des letzteren vorübergehend auf Eis gelegt hat, um sich direkt an der Behebung von Fehlern in der PC-Version des Updates 1.6 von Stardew Valley auf dem PC zu beteiligen und das Team zu unterstützen, das für die Portierung der Inhalte auf die Konsolenversionen verantwortlich ist. Und es sieht so aus, als ob die Arbeit nun in die letzte Phase geht.

Barone bestätigte auf Twitter/X, dass Stardew Valley 1.6 am 4. November auf Konsolen erscheinen wird. Das bedeutet, dass die Spieler auf diesen Plattformen bald in den Genuss der neuen Ergänzungen des Farmspiels kommen können, wie z. B. neue Events, ein großes Festival und einige andere kleinere Ergänzungen zu den Nachbarbeziehungen.

Es bedeutet auch, dass wir davon ausgehen können, dass ConcernedApe ab diesem Datum die Arbeit an Haunted Chocolatier wieder aufnehmen wird, und hoffentlich können wir nächstes Jahr mehr über ihr kommendes, von Geistern betriebenes Simulationsspiel für eine Schokoladenfabrik erfahren.

Werden Sie eine neue Farm in Stardew Valley 1.6 auf der Konsole erstellen?