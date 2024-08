ConcernedApe stoppt die Entwicklung von Haunted Chocolatier bis zur Fertigstellung des Stardew Valley 1.6-Updates auf Konsolen

HQ

Lassen wir ConcernedApe kochen. Eric Barone hat uns ein kleines Update zum allgemeinen Stand seiner beiden laufenden Projekte gegeben, und das ist nicht gerade eine gute Nachricht. Anscheinend ist Version 1.6 von Stardew Valley noch auf dem Weg zu Konsolen, aber der Prozess ist langwierig, da der Schöpfer des Spiels sicherstellen möchte, dass sie so stabil und aktuell wie möglich sind.

Gleichzeitig entschuldigt er sich und bittet die Fans, die auf Updates zu Haunted Chocolatier warten, um Geduld, da die Entwicklung von vorübergehend gestoppt wurde, während er daran beteiligt ist, das neueste Update für Stardew Valley auf allen Plattformen fertigzustellen. Das bedeutet, dass es noch eine Weile dauern wird, bis die Arbeit an Haunted Chocolatier wieder aufgenommen wird, und noch länger bis zur Veröffentlichung.

Konsolen- und Mobilportierungen befinden sich noch in der Entwicklung. Ich gebe zu, dass sie lange brauchen. Es gibt Gründe dafür, aber die Quintessenz ist, dass sie noch nicht veröffentlicht sind, wir arbeiten immer noch an ihnen und sie sind unser Hauptaugenmerk, seit 1.6 für PC erschienen ist. Es wäre eine große Erleichterung für mich, wenn sie heute fertig wären, aber das sind sie nicht, also können wir nur weiter an ihnen arbeiten, bis sie fertig sind. Ich habe Haunted Chocolatier schon lange nicht mehr angefasst, weil ich fest entschlossen bin, Stardew 1.6 zuerst fertigzustellen. Für diejenigen, die frustriert oder sogar wütend über den Zeitplan sind, verstehe ich und übernehme die volle Verantwortung. An diejenigen, die geduldig und verständnisvoll sind, danke, Sie machen das Leben besser und reduzieren Stress, und ich weiß das zu schätzen. Zurück an die Arbeit.

Dennoch ist das Vertrauen in die akribische und kreative Arbeit von ConcernedApe bei der überwiegenden Mehrheit der Spieler absolut (und das gilt auch für die Gamereactor-Büros), also lassen wir Barone atmen und seine Arbeit abliefern, wenn er bereit ist.