Coco Gauff und Christian Harrison führen die Vereinigten Staaten ins Halbfinale des United Cup

Der United Cup in Australien zieht mit dem ersten Halbfinalisten, den Vereinigten Staaten, weiter, dank des Mixed-Doppel-Duos Coco Gauff und Christian Harrison, die zum zweiten Mal das Duell gegen Gree zu ihren Gunsten entschieden. Vor einigen Tagen verlor Gauff gegen Jessica Bouzas aus Spanien, doch später gewannen Harrison und sie das entscheidende Mixed-Doppel und eliminierten Spanien.

Etwas Ähnliches geschah am Mittwoch in Perth, Australien: Coco Gauff (kürzlich auf Platz 4 der Welt abgestiegen) besiegte Maria Sakkari mit 6:3, 6:2, aber ein inspirierter Stefanos Tsitsipas besiegte Taylor Fritz mit 6:4, 7:5 und glich das Unentschieden aus: sein erster Top-10-Sieg seit 2024.

Es lag an Gauff und Christian Harrison, die das gemischte Duo Sakkari und Stefanos besiegten: 4:6, 6:4, 6:6 (10:8). Die Vereinigten Staaten warten nun im Halbfinale auf ihren Rivalen, der aus dem Viertelfinale Polen gegen Australien später heute kommt.

Auf der anderen Seite des Turnierbaums trifft die Schweiz auf Argentinien, Belgien auf die Tschechische Republik. In diesem Wettbewerb vertreten die Spieler ihre Länder, gewinnen aber auch ATP- und WTA-Punkte bis zu 500.