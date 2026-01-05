Erste große Veränderung in der WTA-Tennis-Rangliste, als Amanda Anisimova Coco Gauff in den Top 3 überholt

HQ

Wir beginnen erst mit der ersten vollen Woche des Jahres 2025, aber es gab bereits eine deutliche Veränderung in der Frauenrangliste im Tennis, da die Nummer 3 und 4 der Weltrangliste die Plätze getauscht haben. Am Montag, den 5. Januar, rückt Amanda Anisimova nach dem Ranking-Update auf einen Karrierebestwert auf den dritten Platz auf, während die ebenfalls amerikanische Coco Gauff auf den vierten Platz in der WTA-Rangliste zurückfällt.

Diese Woche wurden keine neuen Punkte vergeben, aber einige Punkte wurden gestrichen: Gauff gewann im vergangenen Jahr 500 Punkte beim United Cup (für Team USA), Punkte, die sie inzwischen verloren hat, von 6.763 auf 6.273. Anisimova liegt weiterhin bei 6.287.

Gauff, 21 Jahre alt, gewann Roland Garros und erreichte letztes Jahr das Halbfinale der Australian Open. Sie könnte nächste Woche wieder unter die Top 3 einsteigen, falls Team USA seinen United Cup-Titel verteidigt. Gauff verlor am Montag gegen Jessica Bouzas, aber Taylor Fritz hielt einen Matchball, und das Doppelpaar, bestehend aus Christian Harrison und Gauff selbst, sicherte Team USA den Sieg gegen Team Spanien.

Im Moment jedoch ist Anisimova, drei Jahre älter als Gauff, die dritte Spielerin, die in den 2000er Jahren geborene Spielerin, die die Top 3 der WTA erreicht, nach Swiatek und Gauff (und auch Alcaraz und Sinner, wenn man die ATP-Rankings zählt). Gaff bleibt jedoch die jüngste Spielerin, die Weltranglisten-2 wurde, da sie 2004 geboren wurde.