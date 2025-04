Clair Obscur: Expedition 33: Wie man die Malerin besiegt

HQ

WARNUNG: DIESER ARTIKEL ENTHÄLT GROSSE SPOILER ZU Clair Obscur: Expedition 33.

Nachdem du dich an unzähligen Nevrons vorbeigekämpft und die mächtigen Axone besiegt hast, kannst du es mit dem Monolithen aufnehmen, der Heimat der Malerin. Sofort greifst du die geduckte, riesige Steinfrau am Fuße des Monolithen an, nur um festzustellen, dass du dieser Kreatur keinen Schaden zufügen kannst. Dann wirst du in das Innere des Monolithen selbst geführt.

Nachdem du dich durch verdrehte Versionen von Orten gekämpft hast, die du schon einmal besucht hast, mit härteren Gegnern wie Clair und Obscur. Sobald du dich an ihnen vorbeigekämpft hast und dich im Zug zu einer seltsamen Version von Lumiere durchgeschlagen hast, kannst du dich der Malerin stellen. Es lohnt sich, sicherzustellen, dass du vollständig auf diesen Kampf vorbereitet bist. Wir haben es mit einer durchschnittlichen Stufe von 50 geschafft, aber ab Stufe 40 oder höher konnte man es lebend herausschaffen.

Werbung:

Nun, zuerst müssen Sie sich mit Renoir auseinandersetzen, als letzte Begegnung mit dem weißhaarigen Mann, der Ihnen seit Ihrer Abreise Ärger bereitet. Renoir schleudert Wellen von Chroma aus und kann versuchen, einen Teil deiner Gruppe auszulöschen, aber er erreicht seinen stärksten Punkt in seiner zweiten Phase, wo er einen riesigen Löwen aus Chroma beschwört. Aber wenn du genug aufgestiegen bist und hier und da ein paar Paraden und Ausweichmanöver hinbekommst, sollte er nicht allzu viel Ärger machen. Lune hat ihn praktisch alleine für unseren Spieldurchgang mit einem massiv schädlichen Elemental Genesis besiegt.

Sobald Renoir am Boden ist, bekommst du Besuch vom Kurator, der Maelle hilft, dich endgültig von seiner Anwesenheit zu befreien. Von dort aus hast du eine weitere Chance, aufzurüsten, deine Gruppe zu wechseln und vielleicht sogar wieder aufzusteigen, wenn du es brauchst, aber du erreichst die Malerin an der Spitze des Monolithen und deine letzte Konfrontation mit ihr beginnt.

The Paintress ist ein Kampf aus drei Phasen. In der ersten setzt sie hauptsächlich Wellenangriffe und Projektile ein, die schnell auf dich zukommen. Vor allem ihr Meteoritenschwarm kann schwierig vorherzusagen sein, aber wenn du kurz nach dem Aufblitzen des Lichts um jedes Projektil parierst, solltest du gut sein. Es gibt auch Audio-Warteschlangen für jeden ihrer anderen Angriffe. Außerdem kannst du die Malerin betäuben, und sie erleidet ordentlichen Zerstörungsschaden durch Angriffe und Fähigkeiten, die ihn verursachen. Sie zu verlangsamen und zu betäuben sind großartige Möglichkeiten, den Druck niedrig zu halten, während Du auf Phase 2 zuarbeitest.

Werbung:

Hier beginnen die Dinge in Bezug auf das Ausmaß der Schlacht ihren Höhepunkt zu erreichen. Erinnern Sie sich an die massive steinerne Dame am unteren Ende des Monolithen? Nun, sie ist zurück und hebt die Malerin für ihre zweite Phase hoch, was ihr zusätzliche Kräfte verleiht. Der Pinsel des Lichts verleiht der Malerin eine langsame Kombo, die recht leicht pariert werden kann, aber sie hat auch einige schnelle Nahkampf-Kombos, die ein Gruppenmitglied schnell zu Fall bringen können, also halte deine Wiederbelebungstöne bereit. Der verheerendste Angriff, dem deine Gruppe in dieser Phase ausgesetzt sein kann, ist der Realitätsriss der Malerin.

Wenn sie ein Loch in der Realität öffnen, fliegen dunkle Kugeln in ziemlicher Geschwindigkeit auf deine Gruppe zu und verursachen mit jedem Treffer Hunderte von Schaden. Selbst wenn du von diesem Angriff am Boden zerstört wirst, solltest du in der Lage sein, die Malerin ziemlich schnell in ihre dritte Phase zu bringen, da sie ihre Schwächungszauber während des gesamten Kampfes behalten wird. Der Einsatz von Verbrennung und anderen Statusgebrechen kann dazu beitragen, im Laufe der Zeit ziemlich viel konstanten Schaden anzuhäufen.

Die dritte Phase der Malerin ist eigentlich gar keine Phase. Sie beginnt damit, einen Expeditionsteilnehmer zu beschützen und einen anderen zu heilen, bevor sie im Grunde einfach aufgibt. Nichtsdestotrotz solltest du bei dem Kampf, den sie in den ersten beiden Phasen liefert, sicherstellen, dass du Wiederbelebungs- und Heilungstöne hast oder Möglichkeiten, im Laufe des Kampfes durch Fähigkeiten, Piktos und Lumina Gesundheit wiederherzustellen. Und wenn du einen Charakter hast, der wie Maelle große Stapel von Verbrennung verursachen kann, dann lohnt es sich, ihn in den Vordergrund zu stellen, damit er den Schaden in allen Phasen aufrechterhalten kann.

Nachdem du die Paintress besiegt hast, erhältst du Zugang zu den fleischigsten Wendungen der Geschichte sowie zu einem Piktogramm, mit dem du mehr als 9.999 Schaden anrichten kannst, ein Muss für alle deine Charaktere, wenn du es mit einigen der schwierigeren Bosse des Spiels aufnehmen willst. Wir werden jedoch nicht auf die Auswirkungen des Sieges über die Paintress eingehen, da dieser Guide nur dazu da war, euch zu helfen, sie zu besiegen.