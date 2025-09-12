Chelsea wird nach 74 Anklagen wegen Verstoßes gegen die Vorschriften wahrscheinlich nicht mit Punktabzug rechnen müssen

HQ

Der FC Chelsea wurde gestern mit 74 Anklagen wegen Verstößen gegen die Vorschriften des englischen Fußballverbands in Bezug auf Investitionen Dritter, Vermittler und Spielervorschriften konfrontiert. Sie fanden zwischen 2009 und 2022 statt, den Jahren, in denen der Verein im Besitz des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch war.

Abramowitsch bescherte Chelsea beispiellose sportliche Triumphe mit fünf Premier-League-Titeln, fünf FA-Cups, zwei Champions-League-Titeln in den Jahren 2012 und 2021 und zwei Europa-League-Titeln in den Jahren 2013 und 2019. Es ging aber auch mit Korruption einher: Zahlungen im Zusammenhang mit Überweisungen an Offshore-Unternehmen sowie an Familien und Vertreter von Spielern, die nicht auf Konten registriert waren, die bei der FA oder der UEFA eingereicht wurden.

Als die neue Eigentümergruppe den Fußballverein im Frühjahr 2022 übernahm und Abramowitsch den Verein nach finanziellen Sanktionen der westlichen Regierungen aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine verkaufte, meldeten sie diese "potenziellen historischen Verstöße" sofort selbst bei der FA, der Premier League und der UEFA.

"Der Verein hat während dieses Prozesses eine beispiellose Transparenz bewiesen, unter anderem durch den umfassenden Zugang zu den Akten und historischen Daten des Vereins", sagte Chelsea am Donnerstag in einer Erklärung und bestätigte, dass sie mit der FA bezüglich dieser Vorwürfe zusammenarbeiten.

Chelsea zahlt eine Geldstrafe, aber keinen Punktabzug

Laut SkySports wird Chelsea keinen Punktabzug zu befürchten haben. "Ich habe erfahren, dass es derzeit nicht auf der Tagesordnung steht. Der Grund, warum es nicht auf der Tagesordnung steht, ist, dass es sich um eine Selbstmeldung handelte. Sie haben auch bei den Ermittlungen voll kooperiert", sagt Korrespondent Kaven Solhekol. Stattdessen wird es wahrscheinlich eine Geldstrafe geben, ähnlich wie bei der Einigung mit der UEFA.

Er fügt hinzu, dass Chelseas eigene Untersuchungen beweisen, dass diese Verstöße die Vorschriften des Financial Fairplay nicht beeinträchtigen.