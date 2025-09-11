Chelsea wird vom Fußballverband wegen 74 Verstößen gegen die Vorschriften angeklagt, der Verein reagiert

HQ

Der Chelsea Football Club wurde vom Fußballverband wegen Verstößen gegen die Vorschriften angeklagt. Genauer gesagt, 74 Anklagen, die zwischen 2009 und 2022 erhoben wurden, bezogen sich auf Investitionen von Dritten und Vermittlern in den Jahren, in denen der Verein im Besitz des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch war.

Die FA sagt, dass sich diese Zeichen in erster Linie auf Ereignisse beziehen, die zwischen den Spielzeiten 2010/11 und 2015/16 stattgefunden haben, insbesondere "die Regeln J1 und C2 der FA Football Agents Regulations, die Regeln A2 und A3 der FA Regulations on Working with Intermediaries und die Regeln A1 und B3 der FA Third Party Investment in Players Regulations".

Die FA sagt, Chelsea habe bis zum 19. September Zeit, um auf die Vorwürfe zu reagieren, aber es dauerte Minuten, bis Chelsea antwortete und bestätigte, dass diese Angelegenheiten zu einem Abschluss kommen und tatsächlich von Chelsesa selbst gemeldet wurden, als die derzeitigen Eigentümer den Kauf des Klubs im Mai 2022 abschlossen und "potenziell unvollständige Finanzberichterstattung über historische Transaktionen und andere potenzielle Verstöße gegen die FA-Regeln" feststellten.

"Der Verein hat während dieses Prozesses eine beispiellose Transparenz bewiesen, unter anderem durch den umfassenden Zugang zu den Akten und historischen Daten des Vereins", hieß es in der Erklärung von Chelsea.