Chelsea macht 50-Millionen-Euro-Angebot für Barças Fermín López

Fermín López, 22 Jahre alt, einer der Schlüsselspieler aus dem jungen und hungrigen Kader des FC Barcelona, zu dem er 2024 wechselte, hat die Aufmerksamkeit vieler Klubs auf der ganzen Welt auf sich gezogen, und einer ist besonders bereit, ein Angebot für den Mittelfeldspieler abzugeben: Chelsea. Laut The Athletic hat Chelsea dem FC Barcelona ein Angebot unterbreitet, das an dem Spieler interessiert ist.

Sport behauptet, dass das Angebot bereits abgeschickt wurde und der Verein darüber nachdenkt. Es ist ein großes Geld, 50 Millionen Euro, und es würde ihren finanziellen Schwierigkeiten ein Ende setzen. Sie sind derzeit nicht in der Lage, die Regeln des finanziellen Fairplays der LaLiga einzuhalten, und mehrere Spieler, Szczesny, Gerard Martín und Roony Bardgjhi, wurden noch nicht registriert, da der Verein dies nur tun könnte, wenn andere Spieler gehen: Iñaki Peña, Oriol Romeu und Héctor Fort.

Ein Verkauf im Wert von 50 Millionen Euro würde ihre Finanzgeschäfte erleichtern. Es könnte auch bedeuten, dass Marc Casadó, der den Verein ebenfalls im Zuge eines Verkaufs verlassen soll, bleiben könnte. Das Problem ist, dass theoretisch keiner der Spieler den Verein verlassen will.

Weniger als eine Woche vor dem Ende des Sommertransfermarktes werden wir die Situation genau beobachten...