Marc Casadó soll den FC Barcelona diesen Sommer verlassen, möglicherweise in Richtung Premier League

HQ

Der FC Barcelona hat es immer noch nicht geschafft, jeden Spieler des Kaders zu melden. Dafür müssen sie die Regeln des Financial Fairplay einhalten, und das Ausscheiden eines Spielers würde dafür Raum lassen. Derjenige, der Gerüchten zufolge den Verein verlassen wird, ist Marc Casadó, laut Quellen von Mundo Deportivo, wohl wissend, dass der 21-jährige Mittelfeldspieler hinter Pedri, De Jong, Gavi und Marc Bernal nicht allzu viele Minuten haben wird.

So soll der Verein auf Angebote für den Spieler warten, mit einem Preisschild von 30 Millionen Euro. Einige Vereine, die Berichten zufolge Interesse an ihm gezeigt haben, sind Wolverhampton und West Ham aus der Premier League sowie Betis, obwohl ein Abgang zu einem rivalisierenden Verein in LaLiga weniger wahrscheinlich ist.

Es sind noch zehn Tage bis zum Sommertransfermarkt, und Casadó spielte beim ersten Spiel von Barça am vergangenen Wochenende keine Minuten. In der Zwischenzeit hat der Verein Gerard Martín, Bardghji und Szczesny immer noch nicht registriert...