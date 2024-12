Charmantes Video von drei Generationen, die den Sieg von Botafogo Libertadores feiern, geht viral

HQ

Das brasilianische Team Botafogo hat in dieser Saison ein überraschendes Double geschafft. Nur zwei Wochen nachLibertadores dem Gewinn des ersten Pokals hat Botafogo de Futebol e Regatas aus Rio de Janeiro die Brasileirão Serie A, die erste brasilianische Fußballliga, gewonnen.

Es ist ihr dritter Meistertitel, 29 Jahre nach dem zweiten, den sie am vergangenen Sonntag nach dem Sieg in São Paulo im eigenen Estádio Olímpico Nilton Santos errungen hatten. Was die kontinentalen Titel betrifft, so war der einzige andere Titel des Vereins 1993, die Copa CONMEBOL, ein Pokal der zweiten Liga, ähnlich der Europa League.

Schönes virales Video eines älteren Mannes, der seinen Teamsieg feiert

Vor einigen Tagen ging ein Video viral, das drei Generationen - Vater, Sohn und Enkel - zeigt, wie sie den Sieg der Libertadores, des prestigeträchtigsten Fußballvereins Südamerikas, feiern. Es ist unmöglich, nicht emotional zu werden, wenn man sieht, wie der Großvater aufsteht, nicht ohne Anstrengungen, um zu feiern: In seinem ganzen Leben hatte er noch nie erlebt, dass seine Mannschaft einen Sieg dieser Größenordnung errang.

Botafogo ist einer der größten brasilianischen Fußballvereine, der die meisten Spieler in der brasilianischen Nationalmannschaft hat, aber diese Saison war zweifellos die beste aller Zeiten, wenn es um gewonnene Titel geht, nachdem mehr in Spieler und Infrastruktur investiert wurde als jede andere südamerikanische Mannschaft in letzter Zeit.