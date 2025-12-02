Charles Oliveira widerlegt Gerüchte, dass das Rückmatch mit Max Holloway im Januar bei UFC 324 stattfinden werde

HQ

Charles Oliveira, 36-jähriger Mixed-Martial-Arts-Spieler, der trotz einer Niederlage in der ersten Runde gegen Ilia Topuria um die vakante UFC-Leichtgewichts-Meisterschaft den zweiten Platz in der UFC-Leichtgewichtswertung belegte, hat versprochen, dass das lang erwartete Rückmatch mit Max Holloway (33 Jahre alt) in der ersten Hälfte des Jahres 2026 stattfinden wird, aber "sicherlich nicht im Januar".

Er sagte dies nach einem Tweet des brasilianischen UFC-Accounts auf X, der besagte, dass Holloway und Oliveira sich bei UFC 324, dem Kampfabend in Las Vegas am 24. Januar, gegenüberstehen, wo der Interimskampf zwischen Paddy Pimblett und Justin Gaethje stattfinden wird. Der Tweet wurde schnell gelöscht, es war also wahrscheinlich ein Fehler auf ihrem Account, da Oliveira in seinen Instagram Stories (über Reuters) sagte, dass "nichts bestätigt über meinen Kampf, Max Holloway und ich im Januar ist" und bestätigte, dass er mit seiner Familie im Urlaub sein wird.

"Bisher wissen wir nichts. Und es wird sicherlich nicht im Januar sein, nur um das klarzustellen. Aber dieser Kampf wird stattfinden. Ich will es, er will es und du willst es auch", sagte der Brasilianer. Es wird ein Rückkampf für einen Kampf auf UFC 74 am 23. August 2015 geben, bei dem Holloway Oliveira im Federgewicht durch technischen K.o. besiegte.