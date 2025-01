Charles Leclerc wird die Kämpfe mit Carlos Sainz "definitiv verpassen": "Er verdient es, in einem Top-Team zu sein"

HQ

Carlos Sainz und Charles Leclerc sind seit vielen Jahren Fahrer bei Ferrari. Trotz einiger Zusammenstöße gegen Ende der letzten Saison lobte Leclerc seinen ehemaligen Teamkollegen, der nun zu Williams gewechselt ist... um Platz für Lewis Hamilton zu machen.

Sainz, der 2021 zu Ferrari kam, half dabei, das Team nach der schlechtesten Saison seit 40 Jahren zu verbessern. Zuvor hat er McLaren während seiner Zeit beim britischen Team (2019-2020) geholfen, sich zu verbessern. Jetzt glaubt Leclerc, dass er das Gleiche mit Williams tun wird, dem Team, das 2024 den vorletzten Platz belegte.

In einer Pressekonferenz, die in der Motorsport Week zu lesen war, sagte Leclerc, dass "es nur eine Frage der Zeit ist, bis er zurückkommt und sich uns anschließt, um um den Sieg zu kämpfen", und bezog sich dabei auf Williams' Chancen auf den Sieg und sogar auf den Konstrukteurstitel. "Er wird Williams so viel geben, wie sensibel er auf jede kleine Veränderung und jedes kleine Gefühl reagiert, das es im Auto gibt."

"Er hat mir geholfen, mich in so vielen Bereichen zu verbessern, seine Arbeitsmoral, sein Talent, einfach alles, was er mitbringt. Die Disziplin, die er hat, macht ihn zu einem unglaublichen Teamkollegen. Und ich denke, wenn wir heute in einem Jahr und in diesen vier Jahren einen solchen Schritt nach vorne gemacht haben, ist das ein großes Dankeschön an Carlos", während er hinzufügte: "Er verdient es, in einem Top-Team zu sein".

"Ohne ihn wäre ich nicht der Fahrer, der ich heute bin", sagt Leclerc

Der Monegasse bezog sich auch auf die gut dokumentierten Auseinandersetzungen, die er mit dem Spanier hatte, und verheimlichte sie nicht. "Ich werde die Kämpfe auf jeden Fall vermissen. Wir hatten unsere Momente auf der Strecke, aber das lag nur daran, dass wir so eng beieinander gekämpft haben und weil er mich die ganze Zeit gepusht hat."

"Natürlich gibt es in manchen Momenten, im tatsächlichen Moment, im gegenwärtigen Moment, Frustration. Aber ich bin mir sicher, dass ich mit vielen positiven Erinnerungen auf diese Momente zurückblicke", fügte Leclerc hinzu.