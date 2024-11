Die Fehde zwischen Sainz und Leclerc beim GP von Las Vegas erklärt

HQ

Ferrari hat am vergangenen Wochenende eine gute Ausbeute vom Las Vegas GP mitgebracht, mit einem dritten und vierten Platz, der sie in der Konstrukteurswertung näher an McLaren heranbringt, aber Carlos Sainz und Charles Leclerc waren in einen hässlichen und verwirrenden Streit verwickelt. Was ist wirklich passiert?

Sowohl Sainz als auch Leclerc gerieten in hitzige Funkgespräche mit den Teammitgliedern, nachdem die Verwirrung mit den Anweisungen des Teams dazu führte, dass Sainz Dritter wurde und auf das Podium einfuhr.

Einige Funkaufnahmen zeigten, wie Leclerc vor Wut explodierte und fluchte, da er dachte, Sainz hätte den Befehl nicht befolgt (hinter ihm zu bleiben), während Sainz, dessen Reifen in einem besseren Zustand waren als die von Leclerc, sich dafür entschied, den dritten Platz und die Punkte für Ferrari als Ganzes zu sichern.

Medien aus Spanien haben sich auf die Seite von Sainz gestellt und den Monegassen beschuldigt, ein schlechter Verlierer zu sein, während Medien aus Italien sich auf die Seite von Leclerc (und Ferrari) gestellt haben und Sainz beschuldigen, sich nicht an Befehle gehalten zu haben. Die Situation ist wirklich chaotisch, aber vielleicht ist es besser, keine Rückschlüsse auf eine Fehde zwischen den beiden Ferrari-Piloten zu ziehen.

"Ich meine, jedes Mal, wenn es diese Art von Frustration gibt, gibt es natürlich nicht für jeden den Hintergrund", sagte Leclerc, Rekord. "Es gibt einfach keinen Grund für mich, auf alles einzugehen, was besprochen wird. Ich werde nicht weiter auf diese Diskussion eingehen", so die F1-Website.

Sainz schiebt die Schuld auf die Unkoordination des Teams und schlägt vor, dass das Ergebnis mit einer besseren Teamleistung anders hätte ausfallen können. Unabhängig von Leclercs Frust über den vierten Platz führt Sainz einen anderen Vorfall an, bei dem er den Befehl zum Boxenstopp erhielt und dann in letzter Sekunde das Gegenteil passierte, wodurch er wertvolle Sekunden verlor.

"In diesem Sport muss man die Dinge Wochenende für Wochenende perfekt machen. Wir haben das ganze Jahr über Dinge in der Strategie und im Rennmanagement wirklich gut gemacht, aber heute war nicht unser Tag. Wir haben es einfach nicht gut gemacht und müssen daraus lernen und sicherstellen, dass wir gestärkt nach Katar zurückkehren."

Obwohl Sainz (in seinen letzten Wochen bei Ferrari) auch einräumte, dass "Mercedes heute einfach das schnellste Auto war. Vielleicht hätten sie uns auf die eine oder andere Weise sowieso geschlagen."