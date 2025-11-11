Charles Leclerc glaubt, dass Piastri und Antonelli 50/50 der Schuld an seinem Sturz tragen, aber Piastri war der einzige, der sanktioniert wurde

HQ

Die Sanktion von Oscar Piastri während des GP von Brasilien am vergangenen Sonntag hat zu vielen Kontroversen und Debatten geführt, selbst unter Formel-1-Fahrern. Piastri kollidierte in Kurve 1 mit Charles Leclerc und Andrea Kimi Antonelli, und er wurde von der FIA als einziger Verantwortlicher für den Sturz angesehen, weil er zu spät bremste und nicht parallel zu Antonelli war, was ihm eine 10-Sekunden-Strafe einbrachte, als er Zweiter war, und das Rennen als Fünfter beendete, wodurch seine Chancen auf den Formel-1-Titel immer weiter in die Ferne rückten.

Leclerc (der am meisten von dem Unfall betroffen war, da er das Rennen aufgeben musste) ist jedoch der Meinung, dass die Strafe nicht fair ist und Kimi Antonelli und Piastri die Schuld teilen sollten: "Ich denke, in diesem Fall wusste Kimi, dass Oscar innen war, also obwohl sie nicht Seite an Seite waren, wie die Regeln geschrieben sind, Man kann eine Kurve nicht so nehmen, als wäre niemand auf der Innenseite, egal wie weit er entfernt ist", sagte er (via AS). "Für mich ist es eher eine 50:50-Schuld für Kimi und Oscar. Ich glaube nicht, dass Oscar die ganze Schuld verdient, obwohl es nicht wirklich wichtig ist, denn es war das Ende meines Rennens und es war frustrierend."

Antonelli gab zu, dass er Piastri nicht gesehen hat, als er "in einer nassen Zone beschleunigte und sich im denkbar schlechtesten Moment drehte", während Piastri sagt, dass er "nichts anders machen würde, wenn er die gleiche Gelegenheit hätte", und scherzte, dass er beim Anbremsen am Scheitelpunkt der Kurve "nicht einfach verschwinden kann".

Die 10-Sekunden-Strafe könnte tödlich sein, aber Piastri hat noch drei weitere Grand Prix vor sich, um zu versuchen, seinen McLaren-Teamkollegen zu überholen, trotz des 24-Punkte-Unterschieds... mit Verstappen auf den Fersen.