Wer wird 2025 die Formel 1 gewinnen?

HQ

Es stehen nur noch drei Formel-1-Rennen aus: der GP von Las Vegas, der GP von Katar und der GP von Abu Dhabi. Und das Blatt wendete sich für McLaren: Lando Norris hat nun 24 Punkte Vorsprung auf Oscar Piastri, nachdem er am vergangenen Wochenende in Brasilien 33 Punkte von der Pole Positions, im Sprint und beim Grand Prix gewonnen hatte. Piastri, der einst 34 Punkte Vorsprung auf Norris hatte, erlebte ein schwieriges Wochenende, als er im Sprint stürzte und im Grand Prix Fünfter wurde.

Max Verstappen erzielte unterdessen seinen siebten Podestplatz in Folge, wurde nach dem Start aus der Boxengasse Dritter und liegt 49 Punkte hinter Norris. Er ist weit davon entfernt, aber der Niederländer war nach "einem unglaublichen Ergebnis für uns" zufrieden und "sehr glücklich darüber und auch sehr stolz auf alle im Team".

Es hätte das Ende für seine Chancen sein können, aber das Rennen geht weiter, auch wenn Norris die Dinge unter Kontrolle zu haben scheint... Rechts? Alles, was es braucht, ist ein schlechtes Wochenende für Norris und Piastri könnten aufholen. Und während Verstappen weit entfernt ist, war er beim letzten Grand Prix am konstantesten.

Formel-1-Stand nach dem GP von Brasilien:



Lando Norris: 390 Punkte, 7 Siege, 17 Podestplätze

Oscar Piastri: 366 Punkte, 7 Siege, 14 Podestplätze

Max Verstappen: 341 Punkte, 5 Siege, 12 Podestplätze

George Russell: 276 Punkte, 2 Siege, 8 Podestplätze

Charles Leclerc: 214 Punkte, 0 Siege, 7 Podestplätze



Wer wird Ihrer Meinung nach die Formel 1 2025 gewinnen?