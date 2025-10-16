Champions-League-Tabelle der Frauen nach dem 2. Spieltag und Termine für die nächsten Spiele

HQ

Das erste Drittel der Ligaphase in der Women's Champions League ist abgeschlossen, die ersten Punkte wurden vergeben.

Nach den Ergebnissen vom Mittwoch fügen Arsenal, Real Madrid, Manchester United und Bayern München drei weitere Punkte hinzu:



Atlético de Madrid - Manchester United 0:1



Benfica 0 - 2 Arsenal



Bayern 2 - 1 Juventus



PSG 1 - 2 Real Madrid



Champions-League-Tabelle der Frauen nach Runde 2



Barcelona: 6 Punkte

Real Madrid: 6 Punkte

Wolfsburg: 6 Punkte

Lyon: 6 Punkte

Manchester United: 6 Punkte

Chelsea: 4 Punkte

Oud-Heverlee Leuven: 4 Punkte

Atlético de Madrid: 3 Punkte

Arsenal: 3 Punkte

Juventus: 3 Punkte

Bayern: 1 Punkt

Twente: 1 Punkt

Paris FC: 1 Punkt

Valerenga: 0 Punkte

Benfica: 0 Punkte

PSG: 0 Punkte

Roma: 0 Punkte

St. Pölten: 0 Punkte



Denken Sie daran, dass sich die vier besten Mannschaften der Tabelle für das Viertelfinale qualifizieren (es gibt kein Achtelfinale) und die Mannschaften zwischen 5 und 12 Jahren in den Play-offs der K.o.-Phase spielen.

Anstehende Spiele in der Women's Champions League

Die nächsten Spieltage finden im November (11.-12. und 19.-20.) und Dezember (9.-10. und 17.) statt. Die Play-offs der K.o.-Phase finden im Februar und die Viertelfinals im April 2026 statt.

Das Finale der Women's Champions League findet in diesem Jahr in Oslo statt, etwa vom 22. bis 24. Mai, im Ullevaal-Stadion. Wer wird Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Women's Champions League gewinnen?