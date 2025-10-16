Gamereactor

Champions-League-Tabelle der Frauen nach dem 2. Spieltag und Termine für die nächsten Spiele

Barcelona, Real Madrid, Wolfsburg, Lyon und Manchester United führen die Champions-League-Tabelle bisher an.

Das erste Drittel der Ligaphase in der Women's Champions League ist abgeschlossen, die ersten Punkte wurden vergeben.

Nach den Ergebnissen vom Mittwoch fügen Arsenal, Real Madrid, Manchester United und Bayern München drei weitere Punkte hinzu:


  • Atlético de Madrid - Manchester United 0:1

  • Benfica 0 - 2 Arsenal

  • Bayern 2 - 1 Juventus

  • PSG 1 - 2 Real Madrid

Champions-League-Tabelle der Frauen nach Runde 2


  1. Barcelona: 6 Punkte

  2. Real Madrid: 6 Punkte

  3. Wolfsburg: 6 Punkte

  4. Lyon: 6 Punkte

  5. Manchester United: 6 Punkte

  6. Chelsea: 4 Punkte

  7. Oud-Heverlee Leuven: 4 Punkte

  8. Atlético de Madrid: 3 Punkte

  9. Arsenal: 3 Punkte

  10. Juventus: 3 Punkte

  11. Bayern: 1 Punkt

  12. Twente: 1 Punkt

  13. Paris FC: 1 Punkt

  14. Valerenga: 0 Punkte

  15. Benfica: 0 Punkte

  16. PSG: 0 Punkte

  17. Roma: 0 Punkte

  18. St. Pölten: 0 Punkte

Denken Sie daran, dass sich die vier besten Mannschaften der Tabelle für das Viertelfinale qualifizieren (es gibt kein Achtelfinale) und die Mannschaften zwischen 5 und 12 Jahren in den Play-offs der K.o.-Phase spielen.

Anstehende Spiele in der Women's Champions League

Die nächsten Spieltage finden im November (11.-12. und 19.-20.) und Dezember (9.-10. und 17.) statt. Die Play-offs der K.o.-Phase finden im Februar und die Viertelfinals im April 2026 statt.

Das Finale der Women's Champions League findet in diesem Jahr in Oslo statt, etwa vom 22. bis 24. Mai, im Ullevaal-Stadion. Wer wird Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Women's Champions League gewinnen?

