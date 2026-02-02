Champions League im Februar: Termine für die K.-o.-Playoffs und die nächste Auslosung

HQ

Die UEFA Champions League kehrt Ende dieses Februarmonats für die K.-o.-Play-offs zurück, bei denen die anderen 8 Teams entscheiden, die im März ins Achtelfinale einziehen und sich den 8 Teams anschließen, die die Ligaphase gewonnen haben.

Der Spielplan wurde bestätigt, mit einem arbeitsreichen Ende Februar, in dem die Hin- und Rückspiele in aufeinanderfolgenden Wochen stattfinden. Am 27. Februar folgt eine weitere Auslosung, um die Rivalen für die nächste Runde zu bestimmen. Diese Spiele finden vom 10. bis 11. März statt, und die Rückspiele am 17. und 18. März.

Champions-League-Spiele: Hin- und Rückspiel der Play-offs

Dienstag, 17. Februar



Galatasaray gegen Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco gegen Paris: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Borussia Dortmund gegen Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Mittwoch, 18. Februar



Qarabağ gegen Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Club Brügge gegen Atlético de Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bodø/Glimt gegen Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiakos gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Champions-League-Spiele: Rückspiel der Play-offs

Dienstag, 24. Februar



Atlético de Madrid gegen Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 GMT



Leverkusen gegen Olympiakos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Inter gegen Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle gegen Qarabağ: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Mittwoch, 25. Februar



Atalanta gegen Borussia Dortmund: 18:45 CET, 17:45 GMT



Juventus gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Paris gegen Monaco: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Real Madrid gegen Benfica: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Denken Sie daran, dass die Auslosung für die verbleibenden K.o.-Phasen am 27. Februar stattfindet. Wir kennen die Möglichkeiten bereits, zum Beispiel, falls Real Madrid Benfica besiegt und sich qualifiziert, haben sie eine fünfzigprozentige Chance, erneut gegen Manchester City anzutreten...