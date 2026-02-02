Champions League im Februar: Termine für die K.-o.-Playoffs und die nächste Auslosung
Die Champions-League-Playoffs finden am 17. und 18. Februar statt.
Die UEFA Champions League kehrt Ende dieses Februarmonats für die K.-o.-Play-offs zurück, bei denen die anderen 8 Teams entscheiden, die im März ins Achtelfinale einziehen und sich den 8 Teams anschließen, die die Ligaphase gewonnen haben.
Der Spielplan wurde bestätigt, mit einem arbeitsreichen Ende Februar, in dem die Hin- und Rückspiele in aufeinanderfolgenden Wochen stattfinden. Am 27. Februar folgt eine weitere Auslosung, um die Rivalen für die nächste Runde zu bestimmen. Diese Spiele finden vom 10. bis 11. März statt, und die Rückspiele am 17. und 18. März.
Champions-League-Spiele: Hin- und Rückspiel der Play-offs
Dienstag, 17. Februar
- Galatasaray gegen Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco gegen Paris: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund gegen Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Mittwoch, 18. Februar
- Qarabağ gegen Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Club Brügge gegen Atlético de Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt gegen Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiakos gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Champions-League-Spiele: Rückspiel der Play-offs
Dienstag, 24. Februar
- Atlético de Madrid gegen Club Brugge: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Leverkusen gegen Olympiakos: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Inter gegen Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle gegen Qarabağ: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Mittwoch, 25. Februar
- Atalanta gegen Borussia Dortmund: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Juventus gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Paris gegen Monaco: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Real Madrid gegen Benfica: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
Denken Sie daran, dass die Auslosung für die verbleibenden K.o.-Phasen am 27. Februar stattfindet. Wir kennen die Möglichkeiten bereits, zum Beispiel, falls Real Madrid Benfica besiegt und sich qualifiziert, haben sie eine fünfzigprozentige Chance, erneut gegen Manchester City anzutreten...