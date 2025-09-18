Champions League: Die Ergebnisse von gestern Abend und die Begegnungen heute

HQ

Heute, am 18. September, endet der erste Spieltag der Champions League, in dem die letzten sechs Spiele ausgetragen werden, darunter Manchester City gegen Neapel und Newcastle gegen FC Barcelona. Ein längerer Spieltag als sonst, aber ein üblicher in der Anfangsphase der Meisterschaft, wenn alle Mannschaften im Wettbewerb stehen.

Hier sind die heutigen Champions-League-Spiele:



Brugge vs Monaco - 18:45 Uhr MESZ



Kopenhagen - Leverkusen - 18:45 Uhr MESZ



Manchester City - Napoli - 21:00 Uhr MESZ



Frankfurt - Galatasaray - 21:00 Uhr MESZ



Sporting vs Kairat - 21:00 Uhr MESZ



Newcastle vs FC Barcelona - 21:00 Uhr MESZ



