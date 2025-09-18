Gamereactor

Champions League: Die Ergebnisse von gestern Abend und die Begegnungen heute

Wir blicken auf die Ergebnisse aus Europa zurück und blicken auf das Ende der ersten Runde der Ligaspiele.

Heute, am 18. September, endet der erste Spieltag der Champions League, in dem die letzten sechs Spiele ausgetragen werden, darunter Manchester City gegen Neapel und Newcastle gegen FC Barcelona. Ein längerer Spieltag als sonst, aber ein üblicher in der Anfangsphase der Meisterschaft, wenn alle Mannschaften im Wettbewerb stehen.

Hier sind die heutigen Champions-League-Spiele:


  • Brugge vs Monaco - 18:45 Uhr MESZ

  • Kopenhagen - Leverkusen - 18:45 Uhr MESZ

  • Manchester City - Napoli - 21:00 Uhr MESZ

  • Frankfurt - Galatasaray - 21:00 Uhr MESZ

  • Sporting vs Kairat - 21:00 Uhr MESZ

  • Newcastle vs FC Barcelona - 21:00 Uhr MESZ

Champions-League-Ergebnisse vom Mittwoch, 17. September:


  • Slavia Prag 2 - 2 Bodø/Glimt

  • Olympiakos 0 - 0 Pafos

  • Paris Saint-Germain - Atalanta 4:0

  • Liverpool - Atlético Madrid 3:2

  • Ajax - Inter Mailand 0:2

  • Bayern München - Chelsea 3:1

