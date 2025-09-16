UEFA Champions League: alle Spiele am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

HQ

Die Reise nach Budapest beginnt jetzt. Heute beginnt die Champions League 2025/26 und markiert das 70-jährige Jubiläum des Wettbewerbs, der damals noch Pokal der europäischen Meistervereine hieß. Zwischen dem 16. und 18. September finden die ersten Spiele der Ligaphase statt.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es der erste von acht Spieltagen zwischen September 2025 und Januar 2026, an denen im zweiten Teil des Wettbewerbs, zwischen Februar und Mai, die Mannschaften ermittelt werden, die sich für die K.o.-Phase qualifizieren. Vorerstmal nehmen 36 Mannschaften an dieser Ligaphase teil.

Denken Sie daran, dass es bei diesem Format keine Wiederkehr gibt: Die Teams stehen insgesamt acht verschiedenen Rivalen gegenüber.

Champions League Spieltag 1

Dienstag, 16. September 2025



Athletic Club - Arsenal (18:45 Uhr, 17:45 Uhr BST)



PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18:45 Uhr, 17:45 Uhr BST)



Juventus - Borussia Dortmund (21:00 Uhr, 20:00 Uhr)



Real Madrid - Marseille (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Benfica vs Qarabağ (21:00 Uhr, 20:00 Uhr MEZ)



Tottenham - Villarreal (21:00 Uhr, 20:00 Uhr)



Mittwoch, 17. September 2025



Olympiakos - Pafos (18:45 Uhr, 17:45 Uhr BST)



Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr BST)



Ajax gegen Inter (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Bayern München - Chelsea (21:00 Uhr, 20:00 Uhr)



Liverpool - Atlético de Madrid (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Paris Saint-Germain - Atalanta (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Donnerstag, 18. September 2025