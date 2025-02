Celtic-Fans schwenkten in München palästinensische Fahnen: "Zeig dem Zionismus die rote Karte"

HQ

Celtics Reise in die Champions League ist beendet. Bayern München eliminierte gestern Abend die schottische Mannschaft mit einem Tor von Davies in der letzten Minute zum 1:1, wodurch die Verlängerung annulliert wurde. Denn obwohl Celtic in München spielte und von den Bayern massiv angegriffen wurde, gelang es ihnen, einen Konter zu erzielen.

Die Celtic-Fans beklagten das enttäuschende Ergebnis, applaudierten aber auch der enormen Leistung ihrer Mannschaft. Und das taten sie, ohne dabei die großen Dinge zu vergessen: Celtic ist eine der Mannschaften, die sich stärker für Palästina einsetzen, und gestern haben sie das Banner "Zeig dem Zionismus die rote Karte" in die Allianz Arena in München gebracht.

Das Banner, das heute gezeigt wurde, war kleiner als das im Hinspiel letzte Woche mit der Aufschrift "Zeig 'Israel' die rote Karte", aber die Flagge war groß genug, dass die deutschen Fernsehsender es bemerkten und sich angeblich weigerten, es zu filmen.

Celtic-Fans haben ihre Unterstützung für Palästina bekundet, bevor der aktuelle Völkermord begann

Celtic-Fans schwenken seit 2016 palästinensische Flaggen, als die Mannschaft in der Champions League gegen die israelische Mannschaft Hapoel Be'er Sheva spielte, wie The Guardian berichtete. Die anhaltenden Sanktionen der UEFA gegen den Verein, die palästinensische Flaggen als illegal einstuften, haben dazu geführt, dass die Celtic-Fans aufgrund ihrer Wurzeln (ein Verein, der von irischen Einwanderern gegründet wurde, die diskriminiert wurden) einfühlsamer sind als andere Fans, um gegen die Unterdrückung durch Israel zu protestieren.

Der Celtic-Fanclub North Curve veröffentlichte letzte Woche eine Erklärung, in der es heißt, dass Israel mindestens 382 palästinensische Fußballer ermordet, Einrichtungen zerstört und den Fußball in ganz Palästina verhindert hat, und fordert die FIFA und die UEFA auf, Israel von Wettbewerben auszuschließen.