Bayern München qualifiziert für das Achtelfinale: Alle Ergebnisse vom Dienstag

Bayern München, Benfica, Club Brugge und Feyenoord sind die ersten Mannschaften, die für das Achtelfinale der Champions League bestätigt wurden, in einer schwierigen Nacht für die italienischen Klubs... und fast schon ein Albtraum für die Bayern-Fans.

Zunächst schied der AC Mailand am Nachmittag gegen Feyenoord mit 1:1 aus, was das Hinspiel mit 1:0 zu Gunsten der niederländischen Mannschaft ergänzte. Und das, obwohl Milan in den ersten 36 Sekunden von einem ihrer Neuzugänge getroffen hat... das vor drei Wochen bei Feyenoord spielte.

In den Abendspielen hatte es Club Brügge leichter, nachdem es in der Vorwoche 2:1 gespielt hatte, um mit 5:2 zu enden. Zu Hause besiegten sie Atalanta mit drei Toren in der ersten Halbzeit. Atalanta verkürzte den Abstand, konnte aber gegen die Belgier nichts ausrichten.

In den anderen beiden Spielen wäre es fast in die Verlängerung gegangen. Benfica und Monaco trennten sich insgesamt 3:3, 4:3 und bescherten den Portugiesen den Sieg. Ein Tor von Orkun Kökçü zehn Minuten vor dem Ende bescherte der Mannschaft von Bruno Lage einen dramatischen Sieg.

Und dann waren da noch die Bayern. Einer der Favoriten auf den Titel musste jedes Jahr gegen den schottischen Giganten Celtic viel hinnehmen, der fast die einzige Gelegenheit traf, das ungünstige Ergebnis der letzten Woche auszugleichen und das Spiel fast in die Verlängerung zu bringen. Doch die enorme Offensivleistung der Bayern, ohne Harry Kane in der zweiten Halbzeit, wurde in der letzten Minute mit einem Treffer von Davies zum 1:1 und zum 3:2 belohnt.