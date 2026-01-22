Casemiro wird Manchester United nächsten Sommer verlassen, Kosteneinsparungen sollen ein Hauptgrund dafür sein sollen

HQ

Der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro wird Manchester United im Sommer verlassen, wie der Verein bekannt gab. Der 33-jährige Brasilianer wechselte 2022 nach einer langen Zeit bei Real Madrid seit 2013, wo er fünf Champions-League-Titel gewann – Teil einer goldenen Generation, zu der auch Sergio Ramos, Toni Kroos oder Luka Modric gehörten.

Manchester United zahlte im Sommer 2022, dem Jahr, in dem er Champions League und LaLiga gewann, 70 Millionen Pfund für Casemiro, und in seiner ersten Saison belegte Manchester United den dritten Platz in der Premier League. "Ich werde Manchester United mein ganzes Leben lang mit mir tragen. Es ist noch nicht Zeit, sich zu verabschieden; es gibt in den nächsten vier Monaten noch viele weitere Erinnerungen zu schaffen", sagte Casemiro in einer Stellungnahme.

"Wir haben noch viel gemeinsam zu kämpfen; mein ganzer Fokus wird wie immer darauf liegen, alles zu geben, um unserem Club zum Erfolg zu verhelfen."

Manchester United will Berichten zufolge die Gehälter senken, und Casemiro hat zu viel verdient

Mit Manchester United gewann Casemiro 2023 den EFL Cup und 2024 den FA Cup, erlebte aber auch eine der schlechtesten Phasen aller Zeiten für das angesehene englische Team, mit den schlechtesten nationalen Ergebnissen aller Zeiten, die zur Entlassung mehrerer Trainer führten, darunter Rúben Amorim in diesem Monat.

Die Entscheidung, Casemiros Vertrag nicht zu verlängern, soll die Löhne senken, da Miteigentümer Sir James Ratcliffe im vergangenen Jahr sagte, einige Spieler seien "nicht gut genug" und "überbezahlt" (laut BBC). Casemiro verdiente 375.000 Pfund pro Woche, doch seine Leistungen gingen für den alternden Fußballer zurück und entsprachen seinem Gehalt nicht, so wird berichtet.