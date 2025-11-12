Caroline Weir rettet Real Madrid mit ihrem Tor in letzter Minute einen Punkt in der Women's Champions League gegen Paris FC

HQ

Real Madrid rettete einen Punkt in der Women's Champions League dank Caroline Weir, die im letzten Spielzug des Spiels in der achten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1 gegen Paris FC erzielte. Es war das 50. Tor für Weir, den besten Torschützen des Vereins seit 2022. Paris FC, das in der ersten Halbzeit per Elfmeter traf, war dem ersten Sieg in diesem Wettbewerb nahe und liegt nun auf dem 13. Platz, außerhalb des Play-off-Platzes.

In Lyon konnte Olympique Lyonnes mit einem 3:1 gegen Wolfsburg an seine Siegesserie anknüpfen, Chelsea schlug St. Pölten mit 6:0 und die Roma verlor zu Hause gegen Valerenga mit 0:1.

Die Women's Champions League wird heute Nachmittag mit dem Rest des 3. Spieltags (von 6) der Ligaphase mit den folgenden Spielen fortgesetzt:

Mittwoch, 12. November



Bayern München - Arsenal (18.45 Uhr)



Barcelona - OH Leuven (18:45 Uhr)



Manchester United - Paris Saint-Germain (21:00 Uhr)



Atlético de Madrid - Juventus Turin (21:00 Uhr)



Benfica vs Twente (21:00 Uhr)



Der nächste Spieltag findet in diesem Monat statt, vom 19. bis 20. November, und die Ligaphase endet im Dezember (9./10. und 17. November). Nur die vier besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, wobei die Teams 5 bis 12 im Februar in den K.o.-Play-offs antreten.