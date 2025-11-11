Alle Spiele der Women's Champions League in dieser Woche: Zeiten und wie man sie sehen kann

HQ

In dieser Woche findet der 3. von 6 Spieltag der Women's Champions League - Ligaphase statt, mit Highlights wie Real Madrid gegen Paris FC, Lyon gegen Wolfsburg am Dienstag; Bayern gegen Arsenal, Atlético gegen Juventus Turin und Manchester United gegen PSG am Mittwoch.

Wie immer können Sie alle Spiele der Women's Champions League live auf Disney+ verfolgen. Der Wettbewerb folgt der Formel der Ligaphase, bei der sich nur die vier besten Teams für das Viertelfinale qualifizieren, und zähmt zwischen 5 und 12 Mannschaften, die ein Play-off spielen dürfen. Dies sind alle Spiele, die Sie diese Woche sehen können:

Dienstag, 11. November



Roma vs Vålerenga (18:45 Uhr)



OL Lyonnes - Wolfsburg (21:00 Uhr)



Real Madrid - Paris FC (21:00 Uhr)



St. Pölten - Chelsea (21:00 Uhr)



Mittwoch, 12. November



Bayern München - Arsenal (18.45 Uhr)



Barcelona - OH Leuven (18:45 Uhr)



Manchester United - Paris Saint-Germain (21:00 Uhr)



Atlético de Madrid - Juventus Turin (21:00 Uhr)



Benfica vs Twente (21:00 Uhr)



Der nächste Spieltag findet in diesem Monat statt, vom 19. bis 20. November, und die Ligaphase endet im Dezember (9./10. und 17. November). Die Play-offs der K.o.-Phase finden im Februar statt, die Viertelfinals im April 2026 und das Finale findet dieses Jahr am 24. Mai in Oslo statt. Wer wird Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Women's Champions League gewinnen?