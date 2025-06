Carlos Sainz Sr. bestätigt, dass er NICHT für die Wahl zum FIA-Präsidenten kandidieren wird

HQ

Mohammed Ben Sulayem hat freie Hand, um erneut zum FIA-Präsidenten gewählt zu werden, da Carlos Sainz Sr. angekündigt hat, nicht mehr zur Wahl anzutreten. Der 63-Jährige, zweifacher Rallye-Weltmeister, vierfacher Dakar-Sieger und Vater des F1-Williams-Piloten hatte in den vergangenen Monaten sein Interesse bekundet, für den Vorsitz des höchsten Dachverbandes des Motorsports zu kandidieren.

Sainz Sr. hatte schon früh Unterstützung von Mitgliedern der Grand Prix Driver's Association erhalten, darunter George Russell. Sainz sagte heute jedoch, dass "ich mich endgültig entschieden habe, bei den diesjährigen Wahlen nicht für das Amt des Präsidenten der FIA zu kandidieren".

"Ich habe in den letzten Monaten hart gearbeitet, um die Situation bei der FIA und die Anforderungen und Komplexitäten, die mit einem so wichtigen Projekt einhergehen, genau zu verstehen. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die gegenwärtigen Umstände nicht ideal sind, um die Grundlage für meine Kandidatur zu schaffen", sagte er. Aber der größte Kompromiss wäre in seiner Rennkarriere: "Richtig für das Präsidentenamt zu kandidieren, würde meine Vorbereitung auf die Dakar deutlich beeinträchtigen, und ich möchte mein Engagement für Ford und mein Team nicht schwächen."

"Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen aufrichtig für die Nachrichten der Unterstützung, Ermutigung und Ratschläge bedanken, die ich in den letzten Wochen erhalten habe. Sie haben mein Selbstvertrauen gestärkt, weiterhin nach meinen gegenwärtigen und zukünftigen Zielen zu streben, und ich bin wirklich dankbar. Danke."

Es ist ein Update, das die Gegner von Ben Sulayem, zu denen im Grunde jeder Formel-1-Fahrer gehört, sicherlich enttäuschen wird. In den letzten Monaten hat die FIA eine Reihe von Rücktritten unter Top-Managern erlebt, die den Mangel an Transparenz und mangelnde Rechenschaftspflicht kritisierten.