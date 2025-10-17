Carlos Sainz spielt seine Kritik an den Formel-1-Sendern herunter: "übertrieben"

HQ

Letzte Woche gab der spanische Formel-1-Pilot Carlos Sainz ein ausführliches Interview mit El Partidazo im spanischen Radiosender COPE. Dort sprach Sainz das Thema TV-Sender an und sagte, dass sie eher "unsere Freundinnen, berühmte Menschen im Fernsehen und ihre Reaktionen" zeigen als Momente des Rennens.

"Ich verstehe, dass es verständlich ist, wenn es ein Überholmanöver gibt, einen sehr angespannten Moment im Rennen, dann ist es verständlich, eine Aufnahme ihrer Reaktion zu zeigen. Wenn das Produktionsteam sieht, dass es in der Vergangenheit funktioniert hat, dann werden sie es tun", sagte er. Aber Sainz beschwerte sich, dass die TV-Übertragung keines seiner vier von fünf Überholmanöver zeigte, auch nicht Fernando Alonsos Verfolgung von Lewis Hamilton.

Seine Kommentare veranlassten einen Formel-Sprecher 1 dazu, Sainz zu antworten und zu sagen, dass sie nie den Hauptfokus, "Rennen auf der Strecke", kompromittiert hätten, während sie auch "großartige Kontextmomente der Tribünen, hochkarätigen Gäste und Orte" lieferten.

"Ich hoffe, sie haben es nicht persönlich genommen", sagt Sainz

Sainz wusste, dass er vielleicht ein bisschen zu weit gegangen war, und ruderte ein wenig zurück, als er auf der Pressekonferenz vor dem Großen Preis der Vereinigten Staaten die Chance bekam: "Meine Kommentare waren ein bisschen übertrieben. Ich denke, die Tatsache, dass ich die Freundinnen oder die WAGs, wie auch immer man sie nennt, erwähnt habe, hat dem Kommentar ein wenig Schärfe verliehen und ist weltweit viraler geworden und vielleicht hätte das, was es hätte sein sollen, nur eine einfache Kritik gewesen."

Sainz blieb aber auf seinem Standpunkt: "Es ist klar, dass der Sender in Singapur keinen guten Job gemacht hat. Ich meine, es gibt andere Rennen, bei denen sie einen unglaublichen Job machen und uns Dinge zeigen - unglaubliche Dinge und Action auf der Strecke, aber für Singapur war es nicht gut" (via GPBlog), obwohl er die Situation auch herunterspielte: "Als Fahrer ist es dasselbe, ich habe gute Wochenenden in meinem Leben, an denen ich auf einem sehr hohen Niveau performe, und andere Wochenenden, Ich bin nicht so gut, ich mache keinen guten Job."

"Für mich war Singapur einfach nicht gut genug und sie haben viel zu viel Action auf der Strecke verpasst. Aber das bedeutet nicht, dass es eine Kritik an ihnen oder der Art und Weise ist, wie sie ihre Arbeit machen. Es ist nur Singapur als ein Rennen, es ist eine Schande, dass wir auf einer Strecke, auf der es so schwierig ist, zu überholen, so viele Kämpfe auf der Strecke verpasst haben. Ich hoffe, dass sie es nicht persönlich oder zu hart genommen haben, denn es war nur eine einfache Kritik", schloss er.

