Carlos Alcaraz wurde bei seinem letzten Sieg in Indian Wells von einer Gruppe "Bienen" bejubelt

Carlos Alcaraz dominiert weiterhin Indian Wells: Der topgesetzte Spieler, der noch im Turnier ist (Zverev schied aus, Sinner ist gesperrt), besiegte am Montag den Kanadier Denis Shapovalov, 28. der ATP-Weltrangliste, mit 6:2, 6:4 und baut damit seine Siegesserie beim Turnier in Kalifornien auf 14 Siege aus. Er hat sogar Roger Federer und Rafa Nadal überholt, indem er 18 der 20 ersten Spiele in Indian Wells gewann, und ist als Sieger der BNP Paribas Open Favorit auf den "Threepeat", was nur Djokovic und Federer gelungen ist.

Dazu trifft er dann am Mittwoch im Viertelfinale auf Grigor Dimitrov. Im Moment genießt er den Sieg, der von einer Gruppe als Bienen verkleideter Fans überraschend besucht wurde, die an den Vorfall im letzten Jahr erinnern, als Alcaraz während eines Spiels von einer Gruppe Bienen angegriffen wurde - und eine von ihnen ihn stach -. Es musste ein Imker herbeigerufen werden, Lance Davis, der sich den Bienen mit einem Staubsauger entgegenstellte.

In diesem Jahr gab es mehrere Hinweise auf diesen Vorfall. Zuerst wurde der Imker Lance Davis gerufen, um Alcaraz zu begrüßen und erhielt herzlichen Applaus von der Menge. Und am Montag, während des Marsches gegen Schapowalow, war eine Gruppe von Fans als Bienen verkleidet. Alcaras sah sie und posierte später mit ihnen.

"Es ist lustig, weil es mir sehr geholfen hat", sagte der 21-jährige Spanier in einer Pressekonferenz. "Während des gesamten ersten Sets habe ich sie angeschaut und gelacht. Und ich sage immer, wenn ich lache, wenn ich Spaß auf dem Platz habe, zeige ich gutes Tennis. Es ist also wahrscheinlich ihnen zu verdanken, dass ich gutes Tennis zeigen konnte. Ich habe am Ende noch ein Selfie mit ihnen gemacht, weil ich finde, dass sie es verdient haben."